Spoilers del gabinete de Kast: minera Los Andes adelanta que Santiago Montt será ministro de Minería

A pocas horas de la presentación oficial del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, la minera Los Andes Copper confirmó públicamente que Santiago Montt Oyarzún asumirá como ministro de Minería del próximo gobierno.

La información fue dada a conocer por la propia empresa a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que “Santiago Montt ha sido nombrado Ministro de Minería del gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast en Chile y ha presentado su renuncia al cargo de Director General de la compañía”. En el mismo comunicado se informó que el geólogo jefe Antony Amberg fue designado como director general interino, mientras el directorio inició la búsqueda de un nuevo CEO.

Los Andes Copper announces that Santiago Montt has been appointed as Minister of Mines for the incoming government of President Jose Antonio Kast in Chile, and has submitted his resignation from the position of CEO of the Company. Antony Amberg, Chief Geologist, has been… pic.twitter.com/ZFehsEHiiX — Los Andes Copper (@LosAndesCopper) January 20, 2026

Desde la compañía precisaron además que Montt permanecerá apoyando un proceso de transición ordenada hasta el 19 de febrero de 2026, con el fin de asegurar la continuidad del proyecto Vizcachitas.

El propio Montt se refirió a su designación señalando que “me ha honrado haber sido invitado a servir a mi país como ministro de Minería en el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”. En esa línea, destacó su paso por la empresa y el desarrollo del proyecto cuprífero: “Ha sido un privilegio trabajar con Los Andes impulsando el proyecto Vizcachitas, uno de los proyectos de cobre greenfield más grandes de Chile, garantizando que sea un proyecto minero sostenible que beneficie a todos los grupos de interés”.

El ejecutivo agregó que durante su gestión tuvo la oportunidad de trabajar con “un Directorio, un Presidente y un Equipo de Liderazgo excepcionales”, subrayando que el proceso le permitió adquirir una visión integral del desarrollo de proyectos mineros, “desde la exploración geológica hasta la participación de los grupos de interés”.

Desde el directorio de la compañía, su presidente Eduardo Covarrubias felicitó a Montt por su nombramiento y destacó que “Santiago aporta sus décadas de experiencia y trayectoria en el sector minero para apoyar al gobierno entrante”. Asimismo, valoró su rol en el proyecto Vizcachitas, afirmando que bajo su liderazgo se consolidó “como un ejemplo de cómo deben llevarse a cabo operaciones mineras sostenibles”.