Gobierno decreta dos días de duelo nacional por fallecidos en incendios forestales

La cifra de víctimas fatales volvió a marcar el curso de la emergencia. Con 21 personas fallecidas a raíz de los incendios forestales que golpean a Ñuble y Biobío, el Presidente Gabriel Boric resolvió decretar dos días de duelo nacional en todo el país.

La decisión fue comunicada por el propio Mandatario a través de redes sociales y regirá durante este jueves 22 y viernes 23 de enero. Según explicó, la medida busca rendir un homenaje a las personas que perdieron la vida en una catástrofe que mantiene en alerta a la zona centro sur.

“En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales (…) he decidido decretar dos días de duelo nacional”, escribió Boric, aludiendo al impacto humano de los siniestros que arrasan con localidades completas y obligan a miles de personas a evacuar.

El jefe de Estado cerró su mensaje con un llamado a la unidad y un gesto de apoyo a los afectados, expresando sus condolencias a las familias y comunidades golpeadas por la tragedia. “Todo Chile está con ustedes”, señaló.