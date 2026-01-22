PDI detuvo a individuo por vínculo con focos de incendio en Punta de Parra

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto por su participación en el inicio de focos de incendio la noche de este miércoles en el sector de Punta de Parra, comuna de Tomé, luego de un operativo conjunto con la Armada y Seguridad Pública, tras una alerta de vecinos que denunciaron a personas encendiendo fuego durante el toque de queda.

Según informó la Policía de Investigaciones en un comunicado, la detención se concretó tras un trabajo coordinado entre personal de la PDI, la Armada y Seguridad Pública de la Municipalidad de Tomé.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, al advertir la presencia de residentes del sector, los individuos huyeron internándose en el bosque. En el lugar fue localizado un sujeto, quien era la única persona presente en el punto donde se estaba iniciando un foco de incendio.

Al momento de su hallazgo, el individuo portaba un encendedor y un bastón retráctil. Posteriormente, durante la revisión de sus vestimentas, se encontraron al interior de su calcetín izquierdo 18 envoltorios con una sustancia en polvo de color beige, la que tras una prueba de campo realizada con equipo Trunarc fue identificada como cocaína base.

La PDI indicó que, considerando que el sujeto se encontraba en el lugar exacto donde se originaba el foco y los elementos incautados, se procedió a su detención por infracción a la Ley 20.000 de drogas, a la Ley de Incendios y por incumplir el toque de queda.

El detenido permanece en dependencias de la Bicrim Tomé, mientras que la investigación quedó a cargo de personal del Grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales de la PDI. En las diligencias también participará el Laboratorio de Criminalística, conforme a las instrucciones de la fiscalía local.