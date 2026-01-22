Balance Conaf: 18 incendios siguen en combate y tres regiones en alerta roja

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance de los incendios forestales activos en el país, informando que 18 incendios forestales continúan en combate por parte de brigadas y equipos de emergencia, hasta las 11:30 horas de este jueves 22 de enero.

Según el reporte oficial, el fuego ha consumido más de 41 mil hectáreas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, todas actualmente bajo Alerta Roja regional.

En la región de Ñuble, se mantienen cuatro incendios en combate, que en conjunto han afectado más de 7 mil hectáreas. A ellos se suma el incendio San Lorenzo, que se extiende entre Ñuble y Biobío, con una superficie preliminar superior a las 4.200 hectáreas. En tanto, el incendio Reserva Ñuble, en la comuna de Pinto, fue declarado controlado, con 36,2 hectáreas dañadas.

En la región del Biobío, tres incendios permanecen activos, todos iniciados el pasado sábado 17 de enero, concentrándose principalmente en las comunas de Concepción y Laja. Solo el incendio Trinitarias ya supera las 15 mil hectáreas consumidas, convirtiéndose en uno de los más extensos del actual período.

Mientras que en La Araucanía, tres incendios forestales siguen en combate, con una afectación que supera las 3 mil hectáreas, principalmente en las comunas de Lumaco, Collipulli y Angol.

Desde Conaf reiteraron el llamado a la población a evitar conductas de riesgo, considerando las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego y la magnitud de los siniestros que aún no han podido ser controlados.

⭕️ #BALANCE | Hasta las 11:30 horas, 18 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.

