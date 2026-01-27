Caso Hermosilla abre arista política y Fiscal Nacional traslada causa a Aysén como reservada

La investigación del caso Hermosilla sumó un giro decisivo con la apertura de una arista política, luego de que se revelaran antecedentes contenidos en declaraciones ante la Fiscalía que apuntan a eventuales pagos y gestiones vinculadas a nombramientos de conservadores de bienes raíces.

Según lo expuesto por CIPER, el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, imputado por el pago de sobornos para influir en fallos de la exministra Ángela Vivanco, declaró que la senadora Loreto Carvajal (PPD) habría recibido $300 millones a cambio de intervenir en favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán. Carvajal es pareja del abogado Gabriel Silber, socio de Lagos y quien ha prestado declaración como testigo en el caso, colaborando con la indagatoria.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público resolvió separar esta línea investigativa de la causa principal del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM), abriendo un RUC distinto. La decisión final fue adoptada por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien instruyó que la investigación quedara a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, encabezada por el fiscal regional Hernán Libedinsky.

Desde Aysén confirmaron la designación y explicaron que la causa se encuentra desformalizada y bajo reserva, atendida su complejidad y la participación de personas que ejercen altos cargos públicos. La arista surge de una investigación mayor que continúa siendo liderada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, donde este lunes 26 de enero comenzó la formalización Vivanco por cohecho y lavado de activos.

La indagatoria política, señalan, podría ampliarse. De acuerdo con antecedentes difundidos por T13, la senadora Paulina Vodanovic habría sido mencionada en escuchas telefónicas del caso, en conversaciones relativas a nombramientos de conservadores y eventuales retribuciones. La parlamentaria negó cualquier vínculo con los hechos.

Otros nombres han aparecido en la causa principal: los senadores Matías Walker (DEM) y Sergio Gahona (UDI), además del diputado Cristián Araya (REP), todos vinculados en distintos antecedentes al conservador Sergio Yáber. Los aludidos han entregado explicaciones públicas y negado conductas ilícitas.

Con la causa radicada en Aysén, el Ministerio Público busca aislar presiones territoriales y avanzar en una investigación que, por primera vez, instala de manera formal el componente político del caso Hermosilla.