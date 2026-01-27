Coincidencias en vuelos, nexos y coimas: lo que dejó la segunda jornada de formalización de Vivanco

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizó durante la mañana de hoy la segunda jornada de formalización de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema acusada de cohecho y lavado de activos, en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.

La primera intervención de la jornada la jornada la tuvo el Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por Luppy Aguirre y Rodrigo Álvarez Quevedo. Solicitando la prisión preventiva de Vivanco por representar “peligro para la sociedad y peligro para la investigación”, Álvarez apuntó a que “existen antecedentes fundados para sostener que la comisión de los ilícitos por parte de los coacusados utilizó una red de contactos en beneficio de sus propios intereses“.

“Esta red de contactos, en realidad, es una red de corrupción. Conforme a los antecedentes que se han referido por el Ministerio Público, no puede existir sin un rol protagónico de la exministra, ahora imputada, señora Ángela Vivanco“, añadió, afirmando respecto de las imputaciones de cohecho que “hubo ofrecimiento, aceptación y pagos efectivamente realizados”.

Ahondando en las acusaciones, la parte querellante acusó la existencia de tres instancias de beneficios económicos, mediante la participación de la pareja de Vivanco y coacusado en la causa, Gonzalo Migueles, con el fin de interferir en los fallos que beneficiaron al consorcio Belaz-Movitec en los litigios que sostuvo con Codelco mientras presidía la Tercera Sala del Máximo Tribunal, y que obligaron a la estatal a pagar cerca de 12 mil millones de pesos.

El primero, fechado el 4 de julio de 2023, correspondió a la entrega de 15.600 dólares. El segundo, del 18 de diciembre de 2024, correspondió a otros 14.000 dólares. El último pago, en tanto, ocurrió el 17 de junio del mismo año, sumando otros 45 millones de pesos al total. Esta última cifra fue cambiada a dólares, sugiriendo la posibilidad de lavado de activos a través de movimientos financieros.

“Esta conexión entre los pagos y beneficios, como ha señalado abundante jurisprudencia y doctrina, debe imputarse o atribuirse por hechos anteriores, posteriores o coetáneos. En este caso, tenemos una relación de pareja de la imputada Ángela Vivanco, conviviente con el imputado Migueles, y una relación de amistad con los otros dos imputados“, agregó el abogado, citando la relación de la pareja con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

“Estos vínculos de estrecha familiaridad se establecen por las constantes reuniones, evidenciadas por las conexiones de las antenas de celular, especialmente con el señor Migueles. Los antecedentes de la carpeta dan cuenta de un nexo en ambos sentidos, no solo con los abogados, sino también a través de reuniones y viajes que exceden esos nexos. La carpeta proporciona más conexiones que son indicios de cercanía con la parte”, sumó Aguirre al relato de los antecedentes.

Las coincidencias de Vivanco con Belaz Movitec

Entre los antecedentes revelados durante la audiencia se cuenta la coincidencia entre Vivanco con al menos un integrante del directorio de Belaz-Movitec. Según lo expuesto, la exministra tomó el mismo vuelo con Jaime Duch León, miembro del directorio e hijo del presidente de la empresa, en al menos cuatro ocasiones. En septiembre de 2019, viajaron en el mismo avión de Chile a México y de vuelta también, y en noviembre volvieron a coincidir en un viaje a España.

Asimismo, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó en declaraciones del octubre de 2023 que, al mismo tiempo que Vivanco estuvo en Turquía, también lo estuvo Josip Sekul, otro director del consorcio.

“Todo esto, su señoría, puede tratarse o puede explicarse como una casualidad. Pero cuatro casualidades nos dan cuenta de un indicio que unido a otros antecedentes permiten constituir, construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Vivanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad”, dijo la abogada querellante del CDE.

Vivanco arriesga pena efectiva de cinco años y un día

Como representante de Codelco en la parte querellante, el abogado Julián López se sumó a la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía y el CDE. En su intervención, acusó a la exmagistrada de alterar “deliberadamente, con infracción de los deberes de su cargo, la tramitación regular de diversos recursos presentados en el marco de un conflicto judicial existente entre CBM y Codelco, e intervino con su voto en la dictación de resoluciones judiciales que condenaron a Codelco a pagar más de 17 mil millones de pesos a cambio de cuantiosas sumas de dinero que le fueron pagadas a títulos de soborno”.

“Y le fueron pagadas a títulos de soborno por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en forma personal, y a través de su pareja Gonzalo Migueles, quienes en conjunto con el dueño de una casa de cambio, de nombre Harold Pizarro, y los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, disimularon el origen ilícito de esos dineros”, añadió.

Como refuerzo de la exposición López, la abogada Carolina Sepúlveda (también representando a Codelco) hizo hincapié en las penas de cárcel a las que se enfrenta Vivanco: de ser comprobada como autora de cohecho agravado reiterado, arriesga una condena “que va entre los cinco años y un día y los quince años”. Pena que la aleja de optar a una pena sustitutiva, según la Ley de Delitos Económicos.

“Estas consideraciones, señoría, son más que suficientes para tener por configurada la necesidad de cautela por peligro para la sociedad y demuestran que la prisión preventiva solicitada respecto de la exministra Ángela Vivanco es completamente necesaria y plenamente proporcional en atención a la gravedad de la pena que arriesga en concreto, además del peligro que su libertad implica para la investigación, como ya he explicado.

Al cierre de la audiencia, el juez Cristián Sánchez dio por finalizada las intervenciones querellantes, dejando para el jueves la continuación de la audiencia. Ese día será el turno de responder a las acusaciones por parte del defensor de Vivanco, Jorge Valladares.