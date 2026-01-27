Exministro Muñoz revela preocupación por protagonismo de Vivanco en la Suprema ante la Fiscalía

El exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz compareció el 7 de enero ante la Fiscalía Regional de Los Lagos en calidad de testigo en la investigación conocida como la “Muñeca Bielorrusa”, cuyo eje penal se vincula a la exministra Ángela Vivanco. La diligencia se explicó por su rol como presidente de la Tercera Sala del Máximo Tribunal, instancia desde la que emanaron fallos hoy bajo escrutinio.

En un testimonio que abordó el impacto del denominado caso Hermosilla en la interna del máximo tribunal, Muñoz describió el funcionamiento habitual de la sala, el orden de las causas y los tiempos de tramitación. En ese contexto, relató episodios de fricción vinculados a solicitudes de aceleración de fallos y al trato con relatores, lo que derivó —según expuso— en la dictación de instructivos y ajustes reglamentarios para resguardar las competencias de secretaría y presidencia.

Reacción al caso Hermosilla

Uno de los pasajes centrales de su declaración se refiere a su postura tras conocerse públicamente los chats del abogado Luis Hermosilla. Muñoz afirmó haber sido el único voto a favor de abrir de inmediato una investigación ante la Comisión de Ética del tribunal. En ese marco, recordó un intercambio ocurrido en el pleno con el ministro Jean Pierre Matus, quien —según su relato— le advirtió que, de insistir en la apertura de un expediente, él podría ser el próximo en enfrentar una indagación, aludiendo a abogados del estudio Fundamenta.

Muñoz añadió que, días después, una publicación de La Tercera le permitió identificar a Mario Vargas y Eduardo Lagos como abogados de Fundamenta en una arista administrativa ambiental, antecedente que consideró relevante por las inhabilidades reconocidas del ministro Matus respecto de ambos. Los profesionales hoy enfrentan prisión preventiva en la investigación del caso “Muñeca Bielorrusa”.

Consultado por eventuales irregularidades, el exministro fue categórico en señalar que nunca tuvo conocimiento concreto de maniobras ilícitas ni de pagos o dádivas a ministros durante su permanencia en la Corte. No obstante, consignó advertencias internas sobre el “exceso de protagonismo” de Vivanco, transmitidas de forma general por ministras como Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz, y de manera más específica por Adelita Ravanales y Mario Carroza, quienes le señalaron que Matus habría expresado su intención de abandonar la sala por el riesgo institucional que, a su juicio, implicaba Vivanco.

Al cierre de su declaración, Muñoz subrayó que lo expuesto corresponde a comentarios y percepciones recogidas en el ejercicio de sus funciones y que no pretende formular cargos ni imputaciones penales contra persona alguna, limitándose a cumplir con su deber legal de informar lo consultado por la Fiscalía.