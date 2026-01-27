Justicia autoriza demolición de vivienda y bodega en predio de Julia Chuñil

Este martes se realizó una nueva audiencia en la investigación por la desaparición y muerte de Julia Chuñil, instancia en la que el Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó la demolición de una vivienda y una bodega ubicadas al interior de su predio, como parte de las diligencias para continuar con la búsqueda su cuerpo.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público y contempla específicamente la destrucción de ambas estructuras, entre ellas una bodega donde Carabineros confirmó el hallazgo de sangre humana tras peritajes realizados en el lugar.

Durante la audiencia, el tribunal advirtió que las diligencias solicitadas por la Fiscalía suponen una intervención directa sobre el derecho de propiedad, el cual está garantizado por la Constitución. En ese sentido, señaló que “es evidente que ello conlleva la afectación al derecho de la propiedad que establece nuestra Constitución Política de la República”, lo que hacía indispensable contar con autorización judicial.

Sin embargo, el juzgado concluyó que las medidas requeridas resultan determinantes para el desarrollo de la causa y resolvió acoger la solicitud del Ministerio Público, afirmando que “estimando el tribunal que efectivamente aquellas son esenciales para la investigación, el Tribunal va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio”.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó anteriormente este antecedente y precisó que aún se está a la espera de los resultados de laboratorio. “Una posibilidad es que nos confirmen que no es posible amplificar la muestra”, señaló.

La fiscal también informó que Carabineros efectuó un rastreo en el fundo La Fritz, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, quien mantiene la calidad de imputado, aunque hasta ahora no ha sido formalizado.

Junto con la demolición, el tribunal autorizó el retiro de vegetación y la realización de excavaciones al interior del predio, con el objetivo de ampliar las labores de búsqueda. Además, Esquivel indicó que siguen pendientes los resultados de las muestras de sangre halladas en la pared del galpón, así como en un machete y un hacha incautados durante la investigación.

En paralelo, la abogada Karina Riquelme, representante de los hijos de la víctima —quienes actualmente enfrentan el proceso en calidad de imputados— aseguró que sus defendidos han colaborado desde el inicio con la Fiscalía. “Siempre hemos estado a disposición, incluso cuando mis representados eran querellantes y víctimas, para aportar con todo lo necesario que permita encontrar a Julia”, señaló a RioenLinea.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, la Fiscalía sostiene que al interior de la vivienda se habría producido una discusión, tras la cual uno de los hijos de la mujer, Javier Troncoso Chuñil, la habría ahorcado, causándole la muerte. La investigación apunta a que posteriormente el cuerpo habría sido trasladado y enterrado en algún sector del predio.