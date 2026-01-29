Fin a la tregua: gobierno saliente, entrante y oposición se enfrentan por estacamiento de sala cuna

A pocas semanas del 11 de marzo, las fichas del Ejecutivo por lograr una última agenda antes del traspaso de mando estaban puestas en la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal. Sin embargo, la dilación del debate hasta la próxima Legislatura frustró las intenciones de La Moneda.

Esto luego de que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), fuera reemplazado por Javier Macaya (UDI) mientras se encuentra de viaje en el exterior. Este último decidió no tratar esta semana la iniciativa, que ya había sido aprobada por la comisión del Trabajo.

El estancamiento en la tramitación despertó una dura respuesta por parte del oficialismo. A las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo (PC) ―que calificó la acción desde el gremialismo como una “actitud muy mezquina“― , se sumaron hoy nuevos secretarios de Estado, manteniendo la presión..

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (FA), acusó a la bancada de senadores de la UDI de emplear una maniobra “irresponsable” y un “resquicio reglamentario” para postergar hasta marzo la tramitación del proyecto, que contaba “con un amplio acuerdo de técnicos de oposición y Gobierno”, afectando de paso la creación de 144.000 nuevos empleos femeninos y un crecimiento proyectado del 0,4% del PIB.

En conversación con Radio Pauta, Boccardo explicó que la iniciativa, fruto de un trabajo extenso desde mayo de 2024, contaba con amplios consensos. “Estábamos ajustando algunos elementos específicos”, señaló, detallando concesiones ya acordadas: copago cero para empleadores, delimitación clara de obligaciones para evitar judicializaciones, y gradualidad tanto en la cotización como en el estándar educativo.

En esa línea, y respondiendo a las críticas contra el proyecto, Boccardo afirmó que “el punto de que este proyecto estaba desfinanciado nunca se puso sobre la mesa”, desestimando los argumentos de la UDI.

El secretario de Estado calificó de “sorpresivo” que, pese a la disposición de otros senadores de Chile Vamos como Rodrigo Galilea (RN) y Felipe Kast (Evópoli), la UDI notificara que no citaría a la Comisión de Trabajo. “Ocupar un resquicio administrativo para no sesionar finalmente impidió que se mostrara que la diferencia no era entre oposición y Gobierno, sino que más bien entre la UDI y el resto de los partidos“, afirmó.

Sobre las posibilidades de que el proyecto se apruebe en marzo, Boccardo fue cauteloso: “Siendo muy transparente con la ciudadanía (…) efectivamente durante marzo las chances son acotadas“.

En tanto, su par de Educación, Nicolás Cataldo, dirigió sus críticas al senador Sanhueza: “El presidente de la comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, afirmó para Radio Infinita.

“Nosotros llevamos mucho más de un año desde que se presentaron las indicaciones sustitutivas del proyecto (…) se estuvo meses fraguando el acuerdo en la Comisión de Trabajo, donde estuvo participando el ministro Gajardo, la ministra Orellana”, sumó en el contexto.

En esa línea, extendió sus críticas al gremialismo, afirmando que lo que primó en la tramitación fue una definición política. “Es frustrante, es súper frustrante”, lamentó, asegurando que la ausencia de legislación en la materia es igual a “impedir que un número muy significativo de mujeres puedan tener equidad en el mundo del trabajo, puedan acceder al mundo del trabajo, no permitir que Chile mejore su indicador en productividad. Tiene hartas consecuencias”.

“Creo que hay algo de mezquindad en esto, de no generar, entre comillas, ese triunfo para el gobierno saliente“, sentenció.

Oposición acusa descoordinación en La Moneda

“Acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad. Hubo un problema serio de gestión y de responsabilidad política“, retrucó por su parte el senador Sanhueza

“El Gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando, y eso impidió un análisis serio de un proyecto que crea un derecho permanente con impacto fiscal relevante. Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable”, respondió tajante, acusando también una descoordinación interna en La Moneda, por cuanto afirmo que, mientras sostenían conversaciones con la ministra de la Segpres, Macarena Villalobos, “pareciera que la ministra sectorial [Vallejo] no estaba al tanto de esas conversaciones“.

Sus palabras fueron respaldadas por el timonel de la tienda, el diputado Guillermo Ramírez, quien acusó que el Gobierno no envió durante todo su mandato las indicaciones para que fueran aprobadas por el Senado. “Y ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar. El Proyecto de Sala Cuna va a ver la luz en el año 2026, pero que va a ser corregido en el Gobierno del Presidente Kast”.

Respaldando al gremialismo, también se sumó la voz de Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, quien aseguró que en el desarrollo de los hechos no hubo “mala fe de nadie”, afirmando no obstante: “Yo creo que este tipo de problemas ocurren cuando proyectos tan importantes quedan para el último segundo, en que quedan algunas dudas sin resolver. Y eso hace que, naturalmente, parlamentarios, Gobierno y oposición discutan en un clima de nerviosismo y desencuentro que no queda bien. Imposible sacar, en dos sesiones y en la última semana legislativa, un tema tan importante”.

Ministros de Kast se suman a la contienda: proyecto se concretará durante su gobierno

Desde el gobierno entrante también se sumaron al debate: la próxima ministra vocera, Mara Sedini, reparó que el proyecto de sala cuna está considerado en el programa de Presidente Electo, José Antonio Kast.

“Ocurra lo que ocurra, nosotros si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día el que está en discusión”, aseguró Sedini. A renglón seguido, igualmente, afirmó que el actual proyecto “tiene algunas falencias que se han estado conversando”.

En tanto, el futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, reiteró las críticas contra la iniciativa, afirmando que “es un proyecto que está desfinanciado. Lo vamos a corregir.”.

Tras ello, criticó la manera en que el Ejecutivo se ha referido al debate. “Me sorprende el tono del Ejecutivo (…) no es solo de ahora, es siempre”, afirmó.

“La ministra Vallejo siempre descalifica, siempre considera que nosotros buscamos hacer daño al gobierno o a las iniciativas, cuando eso es falso”, añadió García Ruminot.