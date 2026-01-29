Kast viaja a El Salvador para reunirse con Bukele en hito clave de su gira por centroamérica

Tras tres días de actividades en Panamá, este jueves el Presidente electo José Antonio Kast dio por finalizada su estadía en ese país y emprendió viaje hacia El Salvador, última escala de su gira por Centroamérica. Se estima que su arribo al país centroamericano será cerca de las 23:30 horas de Chile.

La visita a El Salvador había sido originalmente programada para comienzos de la semana, pero debió ser reprogramada para este viernes debido a condiciones climáticas que alteraron el itinerario. Pese a ello, en el entorno de Kast reconocen que esta parada es una de las más relevantes del recorrido regional, que también incluyó visitas a República Dominicana y Panamá.

En El Salvador, Kast sostendrá su primer encuentro oficial como Presidente electo con su par Nayib Bukele, además de reuniones con miembros del gabinete salvadoreño. La agenda contempla también una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel emblemática del modelo de seguridad implementado por el gobierno de Bukele y que el propio Kast ya había conocido en 2024.

A diferencia de ese viaje previo, esta vez el Mandatario electo llegará acompañado por quien será su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo que refuerza la señal política de que el combate al crimen y la crisis de seguridad será uno de los ejes centrales de su administración a partir del 11 de marzo.

“El día de mañana el Presidente Kast va a tener una reunión importante con el presidente de El Salvador. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a conocer el modelo de seguridad y fue realmente valioso para la estructura del plan que esperamos implementar en Chile”, señaló el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella. Agregó que, a diferencia de visitas anteriores, ahora existen condiciones para avanzar desde hipótesis hacia definiciones más concretas.

Antes de partir a El Salvador, Kast desarrolló una intensa agenda en Panamá. Durante la mañana participó en un desayuno con la Cámara de Comercio panameña, acompañado por el expresidente Eduardo Frei y parte de su futuro gabinete, entre ellos la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón; y el designado ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Posteriormente, sostuvo reuniones bilaterales con el presidente de Panamá, José Raúl Merino, y con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien realizó una declaración conjunta destacando el comercio, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.

Con la visita a El Salvador, el Presidente electo cerrará su gira por Centroamérica antes de iniciar su próximo periplo internacional por Europa y Estados Unidos.