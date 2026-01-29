Exdirector de la PDI quiere salir de la cárcel: pide anular juicio que lo condenó a 17 años

La próxima batalla judicial del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, ya tiene fecha y escenario: será el lunes 2 de febrero, ante la Segunda Sala de la Corte Suprema. Allí, su defensa intentará anular el juicio que terminó con una condena de 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Espinosa, quien dirigió la policía civil entre 2018 y 2021, está recluido desde el 2 de diciembre en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Ese día, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó la sentencia en su contra, dando por acreditado que sustrajo $146 millones desde los gastos reservados de la institución. Además de la pena de presidio, se le impuso una multa de $160 millones y el comiso de una vivienda en el sector oriente de la capital.

Lejos de asumir el fallo, el exjefe policial optó por llevar el caso hasta la última instancia. Según consigna La Tercera, a comienzos de enero, su abogado, Marcelo Torres, ingresó un recurso de nulidad que se ha tramitado bajo reserva. La acción busca invalidar tanto la sentencia como el juicio oral completo, argumentando vulneraciones a garantías constitucionales y errores en la aplicación del derecho por parte del tribunal.

Uno de los ejes de la impugnación apunta directamente al trabajo de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Según la defensa, no se investigó de forma adecuada el patrimonio de Espinosa, lo que —sostienen— derivó en conclusiones equivocadas sobre el origen de sus recursos y en una vinculación indebida con los gastos reservados de la PDI.

En paralelo, la situación judicial del exdirector se mantiene sin cambios. Sus intentos por revertir la prisión preventiva han fracasado tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en el propio máximo tribunal, por lo que seguirá privado de libertad mientras se resuelve la nulidad.

La causa también involucra a su esposa, María Magdalena Neira, condenada en libertad por lavado de activos en carácter omisivo. Ella igualmente recurrió a la Corte Suprema, y su defensa quedó a cargo del abogado Samuel Donoso, quien ya formalizó su participación en el proceso.

El Ministerio Público, en tanto, será representado en la audiencia por el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

Con los alegatos fijados y todas las partes convocadas, la Corte Suprema deberá decidir ahora si el juicio se repite desde cero o si la condena que mantiene a Espinosa tras las rejas queda firme y comienza a ejecutarse de manera definitiva.