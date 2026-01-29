Diputado Jaime Araya: “Espero que la futura oposición no tenga el egoísmo que ha tenido la actual”

Tras el estancamiento del proyecto de sala cuna universal del Gobierno ―que finalmente será discutido durante la administración de José Antonio Kast-, el diputado Jaime Araya (Ind. pro PPD) lanzó sus dardos contra la oposición: “Yo espero que la futura oposición no tenga el egoísmo que ha tenido la actual“.

La tramitación del proyecto quedó en pausa luego de que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), fuera reemplazado por Javier Macaya (UDI) mientras se encuentra de viaje en el exterior. Este último decidió no tratar esta semana la iniciativa, que ya había sido aprobada por la comisión del Trabajo. Tras las críticas emitidas en su contra por parte de La Moneda, Sanhueza afirmó su deseo de que la ley tenga una discusión “con reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable”.

En conversación con Al Pan Pan, el diputado por Antofagasta afirmó que las acusaciones de desfinanciamiento son “una excusa para no avanzar en un proyecto que es tremendamente necesario para que las mujeres puedan integrarse de buena forma en el mercado laboral”.

“En esto diría que los recursos están disponibles, hay líneas de financiamiento. Yo no creo que alguien esté haciendo un ofrecimiento irresponsable: este es un proyecto que tuvo una larguísima tramitación, y uno lo que ve es reiteradamente excusa tras excusa”, agregó.

Aun más, acusó que el freno legislativo no se condice con el número decreciente de nacimientos en Chile: “Tenemos un problema grave de natalidad en nuestro país, y todas las políticas de Estado debieron apuntar a fomentar los temas de natalidad. Entonces, no puede ser que para las mujeres en nuestro país, estar embarazadas, tener menores, tener que estar al cuidado de menores de edad, sea un problema”.

” Yo creo que en esto hubo egoísmo, hubo falta de mirada a largo plazo, y la verdad de las cosas es que cuando se habla tanto de la sustentabilidad fiscal, de la falta de recursos, uno tiene derecho a preguntarse si eso es tan tremendista como se ha pretendido por parte de la oposición de manera muy sistemática”, fustigó, afirmando su deseo que “la futura

oposición no tenga el egoísmo que ha tenido la actual, que con tal de acceder al poder han inventado una serie de condicionantes que no tienen correlato en la vida real“.

Sobre las chances del proyecto de ser aprobado desde marzo ―sobre las que el propio ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, describió como “acotadas”―, afirmó su deseo de que el gobierno de José Antonio Kast “lo tramite muy rápidamente y no nos perdamos.