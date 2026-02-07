Felipe Kast se distancia de su sector y expresa respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU

El integrante de la Comisión de RR.EE. marcó distancia del Partido Republicano y la UDI, destacando su rol como alta comisionada de DD.HH. de la ONU y remarcando su rol en la denuncia del régimen venezolano. Sin embargo, apuntó contra el Gobierno por el respaldo nacional en la candidatura.

Respaldó públicamente a Bachelet para la ONU

Felipe Kast, senador de Evópoli y figura de la centro-derecha chilena, expresó su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU , distanciándose así de la postura predominante dentro de su propio sector político.

La mayor parte de Chile Vamos, especialmente desde la UDI y el Partido Republicano, ha cuestionado que el presidente Boric comprometa el respaldo del Estado chileno antes del traspaso de mando; Kast rompe con esa línea al apoyar expresamente a Bachelet.

Kast valoró la experiencia internacional de Bachelet —incluyendo su rol previo como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU— y consideró que su liderazgo podría fortalecer el rol de Chile en la diplomacia mundial.

Su postura generó reacciones mixtas dentro de Evópoli y entre sus aliados, donde algunos valoran la señal de independencia política, mientras otros critican la ruptura con el resto de la coalición por la materia.

El respaldo coincide con un momento de intensos debates políticos en Chile sobre la política exterior y la credibilidad institucional, incluyendo qué rol debería jugar el próximo gobierno en el apoyo a candidaturas internacionales como la de Bachelet.