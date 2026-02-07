Subsecretaría de DDHH, en el contexto del Plan de Búsqueda, presentó acción judicial contra los responsables de la inhumación ilegal de al menos 110 personas en ese sector, así como de la exhumación de la mayoría de ellas en la operación “Retiro de televisores”.

Querella histórica por inhumación ilegal

La Subsecretaría de Derechos Humanos presentó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel una querella por la inhumación y exhumación ilegal de al menos 110 víctimas en Cuesta Barriga , atribuida a agentes de la dictadura chilena entre 1973 y 1977, en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda.

Testimonios de 15 agentes de organismos represivos —incluidos exagentes de la DINA , el Comando Conjunto Antisubversivo y Carabineros — consignan que cuerpos fueron dejados en una mina en cuclillas, lanzados en hoyos o cavidades, y que el sitio se utilizó repetidamente para ocultar cuerpos de presos políticos ejecutados.

El testimonio del exagente Héctor Valdebenito Araya (“El viejo verde”) describe cómo se arrojaban cadáveres envueltos en sacos al interior de la mina, muchos con indicios de haber sido quemados previamente para dificultar su identificación, reflejando el método de exterminio clandestino de la época.

La querella también hace referencia a la operación “Retiro de televisores” , ordenada por los altos mandos de la DINA y la CNI, en la cual se trasladaron cuerpos desde lugares como Cuesta Barriga para reocultarlos o desecharlos, como en el mar desde helicópteros, en un intento de borrar evidencias.

Aunque se han identificado genéticamente varios perfiles de personas en Cuesta Barriga —incluyendo detenidos desaparecidos vinculados a organismos de izquierda— gran parte de los restos sigue sin poder asociarse con nombres, lo que alimenta la búsqueda de verdad y justicia a través de este nuevo proceso judicial. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Viaje al fondo del horror: querella por 110 víctimas inhumadas en Cuesta Barriga