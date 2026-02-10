Romero pone en duda avance de sala cuna universal y FES por falta de “confiabilidad” en cálculos

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, cuestionó la viabilidad técnica de los proyectos de sala cuna universal y del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), dos de las iniciativas que el Gobierno busca impulsar en su último tramo.

Romero restó confiabilidad a los antecedentes técnicos de ambas propuestas y apuntó a la Dirección de Presupuestos (Dipres). “Los cálculos con los que se han hecho esos proyectos no tienen la confiabilidad necesaria como para poder avanzar rápido en ellos. Han sido estudiados por la Dirección de Presupuestos, que no goza del prestigio que podríamos decir de confianza”, sostuvo.

Los cuestionamientos del parlamentario se dan luego de que el lunes el Presidente Gabriel Boric acusara a la UDI de trabar el proyecto de sala cuna universal. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”, afirmó el Mandatario.

En conversación con radio Agricultura, el diputado también abordó el FES y expuso reparos levantados desde la Contraloría y rectores universitarios respecto del mecanismo de financiamiento. En esa línea, planteó separar la discusión y centrarse primero en la condonación. “Veamos eso aparte y después discutamos el mecanismo cuando tengamos claridad respecto a cuál es la naturaleza jurídica”, señaló.

Romero agregó críticas al Ejecutivo por la tramitación de ambas iniciativas. “Bueno, el gobierno no quiere, quiere avanzar en su agenda ideológica y por lo tanto en el fondo a nosotros nos hace chocar contra un muro. Y con respecto al tema de Salacuna, claro, el gobierno ha tenido cuatro años para ver este proyecto y este proyecto lo presentó el presidente Piñera”, indicó.

Sobre la candidatura de Bachelet a la ONU

El parlamentario también abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, cuestionando la estrategia política y los recursos asignados por el Ejecutivo.

“El propio Presidente Boric, promotor de esta candidatura, ha sido muy locuaz vía Twitter con el presidente de los Estados Unidos, que es uno de los países miembros permanentes (…) con poder de veto”, sostuvo.

En la misma línea, criticó el financiamiento destinado a la eventual postulación. “Si hubiera sido una oportunidad para el país, primero le habría dado un presupuesto decente (…) si usted piensa entregarle 50 millones de pesos a una candidatura de estas características no alcanza”, afirmó, agregando que el Gobierno ha sido “demasiado infantil en la forma en que tramita sus temas”.

Finalmente, señaló que el escenario deberá ser evaluado por el presidente electo, José Antonio Kast, una vez que asuma el cargo, “para ver si obviamente se sigue adelante o no”.