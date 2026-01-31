El futuro ministro de Hacienda y Economía, Jorge Quiroz, fijó la postura del próximo gobierno respecto al proyecto de sala cuna universal que actualmente se tramita en el Congreso. Ante lo que calificó como “errores” en las cifras fiscales conocidas recientemente, el futuro secretario de Estado anunció que la iniciativa entrará en una etapa de revisión para “revisitar” sus costos y alcances.

Quiroz fue enfático al señalar que las discrepancias en las cifras presupuestarias obligan al equipo económico entrante a “poner la pelota al piso” y “recalcular” los números del proyecto.

Uno de los factores de esta decisión es la protección del empleo y la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Quiroz advirtió que el objetivo principal es no seguir incrementando el costo de contratación de las Pymes, el cual considera que ya ha subido lo suficiente en el último tiempo. En ese sentido, destacó que el programa de gobierno del presidente electo incluye medidas específicas para, por el contrario, bajar ese costo laboral.

“(Luego de las cifras del presupuesto conocidas) el error en las cifras nos mueve a poner la pelota a piso y recalcular estos números. Lo vamos a revisitar, lo vamos a recalcular y, por sobre todas las cosas, no queremos seguir incrementando el costo de contratación de las pymes. Eso es algo que nos hemos planteado como objetivo, ya ha subido lo suficiente y tenemos, de hecho, dentro de nuestro programa, medidas para bajar ese costo”, señaló Quiroz.

“No vamos a ir corriendo a promover ningún tipo de legislación”

Según explicó el futuro ministro de Hacienda, la administración de José Antonio Kast tiene el firme propósito de revisitar y recalcular la propuesta legislativa antes de otorgar cualquier tipo de impulso rápido en el Congreso.

“Así es que el objetivo está: sala común universal va a haber, pero este proyecto, con estos números calculados, no vamos a ir corriendo a promover ningún tipo de legislación”, manifestó, descartando una tramitación acelerada basada en soportes técnicos que su equipo considera erróneos.

A pesar del anuncio de revisión, el futuro ministro aclaró que el objetivo de fondo se mantiene. No obstante, aseguró que no trabajarán sobre los cálculos actuales de la iniciativa en trámite.

El economista que será jefe del erario público del Presidente electo José Antonio Kast abordó el tema en la Oficina del Presidente Electo (OPE) tras una cita del comité político y representantes de la oposición para analizar las cifras de ejecución presupuestaria del gobierno. Según detalló, los puntos críticos que marcarán la gestión económica a partir del 11 de marzo son el déficit presupuestario, falta de eficiencia en programas y a detener el “despilfarro” y contrataciones por motivos políticos.

“Hay un eje que es terminar con los abusos, el gasto político. Hay otro eje que es aumentar la eficiencia del gasto público, terminar con programas que están calificados de ineficiente hace mucho tiempo. Y finalmente una dosis muy sustantiva de austeridad y respeto por el dinero público que es de todos los chilenos y no propiedad de los administradores del momento”, afirmó Quiroz.

“Una vez que asumamos, vamos a presentar un plan detallado, integral y serio, que logre devolverle al país la disciplina fiscal y también el prestigio de las instituciones, porque lo que ha ocurrido acá también es un desprestigio de la Dirección de Presupuestos”, indicó.