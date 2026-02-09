UDI a Presidente Boric: “Aprobaremos sala cuna con mejoras, no cuando usted quiera”

Un nuevo cruce se abrió entre el Presidente Gabriel Boric y la UDI por el avance del proyecto de sala cuna universal. Desde La Moneda, el Mandatario acusó al gremialismo de impedir su aprobación, mientras que parlamentarios del partido respondieron con críticas a la tramitación del Ejecutivo y afirmaron que respaldarán la iniciativa solo si incorpora cambios.

Este lunes el Presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar a la UDI por el avance del proyecto de sala cuna universal, acusando que el partido ha frenado su tramitación al no citar a la comisión de Educación para votar la iniciativa, lo que —según el Gobierno— habría detenido su progreso.

Desde La Moneda, en la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, el Mandatario sostuvo que “la UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna”, agregando que “la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”.

En esa línea, el Presidente afirmó que, según conversaciones privadas, en la UDI “no quieren darle un logro al gobierno”, y enfatizó que la discusión “no se trata de un logro al gobierno”, sino de “un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando”.

Tras estas declaraciones, parlamentarios gremialistas respondieron con cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo en la tramitación del proyecto.

El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la comisión de Educación, señaló que “si el proyecto de sala cuna no se aprueba en su gobierno, es porque usted fracasó en su tramitación”, y emplazó al Mandatario a explicar por qué entre 2022 y abril de 2024 el Ejecutivo no puso la iniciativa en tabla, agregando que “culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil”.

En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri afirmó que, en materia de sala cuna universal, “fueron ellos los que se opusieron a un proyecto amplio, que incluyera a todos, que no subiera los costos del empleo ya alicaído”.

Por su parte, la diputada Flor Weisse criticó que la preocupación del Mandatario por las mujeres “la debió haber tenido en el caso Monsalve” y advirtió que se debe evitar “condenar a las miles de mujeres a la cesantía”. La parlamentaria agregó que “la UDI va a aprobar el proyecto de sala cuna universal, pero cuando se hagan las mejoras que corresponden, y no cuando usted quiera”.