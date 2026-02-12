Municipios de Chile rechazan amenazas de muerte contra alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) manifestó su rechazo a las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y expresó su respaldo institucional ante una situación que calificó como un ataque directo a la autoridad local y al funcionamiento del Estado en los territorios.

Según antecedentes difundidos públicamente, bandas vinculadas al narcotráfico habrían ofrecido una recompensa de hasta $100 millones para asesinar a la jefa comunal, en represalia por medidas adoptadas en su gestión, entre ellas la demolición de inmuebles usados para actividades delictivas y el retiro de cámaras clandestinas.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, advirtió la gravedad del escenario, afirmando que “cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos. Estas amenazas no son solo contra una persona: son un ataque directo al Estado en el territorio, a la institucionalidad democrática y a la posibilidad de gobernar con dignidad y seguridad”.

La alcaldesa Reyes mantiene protección policial desde 2025, tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público en enero, basada en información entregada por vecinos de la comuna. Desde la asociación municipal se activaron protocolos de apoyo institucional y se gestiona una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para solicitar el refuerzo inmediato de las medidas de resguardo.

Alessandri sostuvo además que “no es aceptable que gobernar un territorio signifique arriesgar la vida”, e instó a las instituciones del Estado a actuar con rapidez y firmeza para investigar y sancionar a los responsables.

Las amenazas generaron reacciones transversales entre alcaldes del país. La vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que “las amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo —incluyendo versiones de sicariato— son absolutamente inaceptables y condenables”, advirtiendo que constituyen una señal contra el trabajo municipal en seguridad.

En la misma línea, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó que “ser amenazado de muerte no debería ser el precio que se paga por defender y trabajar por los vecinos”, mientras que el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, sostuvo que estos hechos “no se pueden permitir en un país democrático”.

Desde distintos municipios coincidieron en que el caso refleja los riesgos que enfrentan autoridades locales al intervenir en territorios afectados por el crimen organizado, enfatizando la necesidad de respaldo estatal para garantizar que puedan ejercer sus funciones sin intimidaciones.