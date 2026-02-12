Canciller van Klaveren confirma que el Gobierno enviará ayuda humanitaria para Cuba

El Gobierno confirmó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la compleja situación económica y energética que enfrenta la isla tras el endurecimiento del bloqueo estadounidense. El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien aseguró que la medida responde a criterios humanitarios y no a presiones del Partido Comunista.

Desde La Moneda, el canciller señaló que Chile utilizará el fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza” para concretar el aporte, cuyo monto específico será informado en los próximos días. Van Klaveren explicó que esta medida ha sido replicada en otros contextos, como por ejemplo tras la guerra Ucrania, por la situación en Gaza y por los huracanes en el Caribe.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, afirmó Van Klaveren, precisando que se tratará de una contribución monetaria canalizada a través de organismos multilaterales, como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, con mecanismos de rendición de cuentas.

“Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo Cuba hoy”, agregó.

El secretario de Estado subrayó que la decisión busca atender las necesidades de la población civil, independiente del régimen político vigente en la isla. “Más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso”, sostuvo.

También descartó que la decisión esté vinculada a los emplazamientos realizados en los últimos días por dirigentes comunistas. Sobre esto, dijo : “estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Todos sabemos que hay una situación muy compleja en Cuba, que hay una población que padece hambre y que también hay cortes permanentes de energía”.

La confirmación se produce luego de que la Ministra secretaria general del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, mencionara durante el miércoles que el Ejecutivo se encontraba evaluando la medida. En paralelo, parlamentarios del Partido Comunista habían intensificado sus llamados a replicar el gesto anunciado por México, país que enviará más de 800 toneladas de ayuda a La Habana.

Respecto a eventuales tensiones con Estados Unidos por esta determinación, el canciller señaló que este país no “va a objetar una ayuda humanitaria. De hecho, hay algunos canales de ayuda humanitaria que se están prestando desde Estados Unidos también”.

Actualmente, Cuba enfrenta una aguda escasez de combustible y bienes básicos, tras la disminución del suministro desde Venezuela y las nuevas restricciones estadounidenses que buscan limitar el suministro energético a la isla. La situación ha derivado en apagones prolongados, falta de alimentos y un alza sostenida de precios.