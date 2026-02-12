Senador Núñez critica a Jadue por ataques a ministros y advierte: “Nos hace un daño tremendo”

Las declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric volvieron a tensionar al Partido Comunista (PC). Esta vez fue el senador Daniel Núñez quien salió al paso de los cuestionamientos , expresando que “nos hace un daño tremendo” y pidió poner freno a los emplazamientos públicos.

A través de su cuenta en X, el parlamentario señaló: “Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido”. Y agregó: “Primero fue a Camila Vallejo y Jaime Gajardo Falcón, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo”.

Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido. Primero fue a Camila Vallejo y Jaime Gajardo Falcón, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo. — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) February 12, 2026

Los dichos apuntan a las críticas que el exjefe comunal ha dirigido en las últimas semanas contra la ministra vocera, Camila Vallejo; el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; y el titular de Educación, Nicolás Cataldo. El episodio más reciente se produjo en un programa de YouTube, donde Jadue cuestionó la participación de autoridades en el Congreso Futuro realizado en Marruecos.

“En ese Congreso hubo varias altas autoridades de Gobierno, del Ministerio de Educación, cuando Marruecos es una monarquía absoluta, donde no hay libertad de nada, nadie elige a nadie y mantienen una ocupación militar desde hace varias décadas sobre el Sáhara Occidental, violando los derechos humanos y las resoluciones de las Naciones Unidas”, afirmó. Luego ironizó: “No sé si se habrán enterado en el Ministerio de Educación de que eso pasaba en Marruecos”.

El trasfondo de estas críticas se vincula también con el debate sobre la situación política en Cuba y las posturas del Ejecutivo frente a regímenes cuestionados por vulneraciones a los derechos humanos.

La tensión no es nueva. A comienzos de enero, en una actividad realizada en su domicilio —donde cumple arresto domiciliario en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares— Jadue ya había arremetido contra sus compañeros de partido en el gabinete. “Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista (Jaime Gajardo), con ministra secretaria general comunista (Camila Vallejo) y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, acusó entonces.

Esas declaraciones motivaron una carta firmada por Vallejo, Gajardo y Cataldo dirigida a la directiva del PC. En el texto manifestaron que “Daniel Jadue ha sostenido, durante años, declaraciones públicas reiteradas en contra del Gobierno del cual somos parte, y ahora más particularmente de los militantes que tenemos responsabilidades como ministras y ministros”. Además, advirtieron que “esta dinámica ha llevado al partido a orbitar de manera recurrente en torno a la figura de Daniel Jadue, configurando un liderazgo de carácter caudillista que solo ha generado división”.

En la misiva también calificaron como “abiertamente una injuria y calumnia inaceptable” las afirmaciones del exalcalde respecto de una supuesta persecución judicial en su contra.

Desde el Congreso, otras voces han llamado a manejar el conflicto internamente. La diputada Alejandra Placencia sostuvo que “a mí no me parece que deban darse debates internos del partido por la prensa. Eso nos hace daño y da pie para debilitar nuestra posición de influencia en el mundo político”.