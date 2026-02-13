Imputado liberado por error en Viña se presentó al tribunal, pagó fianza y quedó en libertad

El imputado que había sido liberado por error por Gendarmería en Viña del Mar compareció este viernes ante el Juzgado de Garantía de la ciudad para regularizar su situación judicial. Tras presentarse voluntariamente, pagó la fianza de $500 mil fijada previamente por el tribunal, quedando en libertad conforme a lo establecido en la resolución judicial.

Se trata de F.A.D.V., quien fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. En la audiencia respectiva, el tribunal había decretado la medida cautelar de prisión preventiva, aunque también estableció la posibilidad de sustituirla mediante el pago de una fianza de $500 mil. Sin embargo, pese a que la resolución contemplaba esa alternativa, el imputado fue dejado en libertad por un error administrativo de Gendarmería antes de que se concretara el pago de la fianza.

Durante la mañana de este viernes, el acusado se presentó en el tribunal, pagó el monto exigido y quedó formalmente en libertad bajo las condiciones impuestas por la justicia.

Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso informaron que además del pago, se reforzaron las medidas cautelares en su contra. En específico, se decretó arraigo nacional y la obligación de firma mensual, con el fin de asegurar su sujeción al procedimiento mientras se desarrolla la investigación.

Este episodio se produjo apenas un día después de que se conociera otro caso de liberación errónea, ocurrido en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago. En esa oportunidad, también se dejó en libertad a un imputado por un error en la ejecución de la orden judicial, lo que encendió las alarmas respecto de los protocolos internos de Gendarmería.

Ambos hechos se suman a una serie de situaciones similares registradas durante el último año. De acuerdo con cifras entregadas por el Ejecutivo, en los últimos doce meses se han contabilizado ocho casos de personas privadas de libertad que fueron liberadas por equivocación.

Tras los dos casos, el Ministerio de Justicia convocó a una reunión telemática de emergencia con las principales autoridades de Gendarmería para revisar los procedimientos vigentes y adoptar medidas correctivas inmediatas.

Desde la cartera se anunció la implementación obligatoria de una doble revisión en todos los procedimientos de libertad y la modificación del protocolo para que quede constancia escrita de ese control. Además, se informó que ya se dispusieron destituciones de funcionarios involucrados.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó lo ocurrido como “negligencias graves” y sostuvo que “habrá responsabilidad en toda la línea”, incluyendo no solo a quienes ejecutaron materialmente las liberaciones, sino también a las jefaturas y direcciones regionales que debían ejercer control sobre estos procesos.

Con estos antecedentes, será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen responsabilidades penales adicionales, mientras Gendarmería enfrenta una revisión interna de sus procedimientos para evitar nuevas liberaciones erróneas