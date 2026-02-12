Gobierno endurece protocolos tras nueva liberación errónea de reos por parte de Gendarmería

Un nuevo error en Gendarmería volvió a tensionar al sistema penitenciario. Esta vez, un imputado fue liberado por equivocación desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, pese a que la magistrada Leticia Morales había decretado su prisión preventiva. El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando un funcionario, tras finalizar el control de detención, dejó en libertad a Felipe Díaz Vivanco, quien debía ser trasladado a un recinto penal.

El episodio se suma a otro ocurrido en el Centro de Justicia de Santiago, donde un imputado con orden de detención vigente fue liberado tras usurpar la identidad de otra persona. Con ambos casos, ya son al menos ocho las liberaciones erróneas registradas en los últimos meses, incluyendo el del sicario vinculado al crimen del denominado “Rey de Meiggs”, cuya excarcelación se produjo tras una orden judicial que Gendarmería aseguró haber acatado.

Justicia toma medidas

Ante la seguidilla de fallas, el Ministerio de Justicia convocó a una reunión telemática de emergencia con el alto mando de la institución. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, anunció un paquete de medidas destinadas a reforzar los protocolos y evitar nuevas liberaciones indebidas.

La primera instrucción es la aplicación estricta del principio de doble revisión antes de otorgar cualquier libertad. Aunque el mecanismo ya está contemplado en los protocolos vigentes, el subsecretario reconoció que “no se ha estado implementando”. A partir de ahora, no habrá excepciones y deberá dejarse constancia escrita de cada verificación.

Además, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, cursó destituciones a los funcionarios involucrados en los últimos hechos e instruyó sumarios administrativos. La responsabilidad, advirtió Muñoz, no recaerá solo en quienes materializaron la liberación, sino también en las jefaturas y direcciones regionales que no ejercieron el control correspondiente.

Suspenden vacaciones de directivos

Como medida adicional, se suspendieron las vacaciones del alto mando para asegurar la implementación efectiva de las nuevas instrucciones en todas las unidades del país. El despliegue incluirá supervisión directa hasta el nivel operativo más bajo.

Paralelamente, el Gobierno presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue si los hechos responden exclusivamente a negligencias o si existe algún grado de concertación o dolo.

Pese a la crisis, el subsecretario reiteró el respaldo del Ejecutivo al director nacional de Gendarmería, señalando que el foco ahora está en garantizar que los protocolos se cumplan sin excepciones. La presión política, sin embargo, aumenta en un sistema que vuelve a quedar bajo escrutinio por errores que impactan directamente en la seguridad pública.