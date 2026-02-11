Error en audiencia permite libertad de imputado con orden vigente por suplantación de identidad

Durante una audiencia de formalización realizada en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, quedó al descubierto que un imputado fue dejado en libertad por error, pese a mantener una orden de detención vigente en su contra.

El incidente se originó luego de que uno de los acusados suplantara la identidad de otro con el objetivo de evadir una orden pendiente. La maniobra no fue detectada en su momento ni por la Fiscalía, ni por la Defensoría, ni por Gendarmería, ni por el propio tribunal.

En la causa figuraban tres personas formalizadas por el delito de estafa, expediente que posteriormente fue derivado al 4°Juzgado de Garantía de Santiago. Los imputados fueron identificados como N.D.B.G., L.A.G.Y. y A.G.Z.F. A solicitud del Ministerio Público, el primero de ellos quedó con ampliación de detención. En cuanto a las medidas cautelares, el tercer imputado debía recuperar su libertad. Sin embargo, el segundo mantenía una orden de detención emanada del 14° Juzgado de Garantía por otras causas pendientes.

Según los antecedentes, el detenido era investigado por receptación y falsificación de licencias de conducir, delitos por los cuales arriesgaba una pena de hasta tres años y un día de presidio. Además, registraba un amplio prontuario policial. No obstante, A.G.Z.F. suplantó la identidad de su coimputado, lo que permitió que este último quedara en libertad y abandonara el Centro de Justicia sin que se advirtiera el error en ese momento.

La situación fue detectada posteriormente por Gendarmería, institución que informó la irregularidad al reanudarse la audiencia. Tras ello, se emitió una orden de captura en contra de L.A.G.Y., quien fue el imputado que terminó siendo liberado equivocadamente. De acuerdo con un comunicado de la institución, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y se dio aviso a personal policial para iniciar las diligencias respectivas.

En paralelo, se instruyeron investigaciones internas para establecer eventuales responsabilidades administrativas y se dispuso la redestinación de la oficial encargada de la fiscalización en el tribunal. El imputado que realizó la suplantación fue detenido por flagrancia y será puesto a disposición del 7° Juzgado de Garantía de Santiago para su correspondiente control de detención y formalización.