Se registran personas quemadas tras explosión en la zona norte de la Región Metropolitana

Una fuerte explosión y un posterior incendio de gran magnitud se registraron la mañana de este jueves en la zona norte de la Región Metropolitana, específicamente en el límite de las comunas de Renca y Quilicura.

El hecho ocurrió en un sector industrial ubicado en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago. Automovilistas que circulaban por el sector reportaron haber sentido el estruendo.

Según información preliminar, la detonación se habría producido en un área industrial, aunque inicialmente no estaba claro si el origen fue un vehículo o una empresa del sector. Reportes posteriores apuntaron a una posible explosión vinculada a un camión de gas, con propagación a otros vehículos.

Mirka, auditora de Radio Bío Bío, relató que tras la explosión observó “una bola de fuego siguiendo los autos”, en medio de la emergencia.

Desde la cuenta TransporteInforma de la Región Metropolitana indicaron que, “debido a gran explosión en domo de empresa en sector caletera de Ruta 5 al sur, sector empalme de Gral Velásquez, el tránsito está suspendido en General Velásquez al norte desde Dorsal. Ruta 5 al norte colapsada desde el nudo Quilicura”.

En el lugar trabajaron equipos de Bomberos y personal de emergencia para controlar el incendio y asistir a los afectados. Hasta el momento se reportan personas lesionadas con quemaduras y vehículos incendiados en plena carretera.

Las causas del siniestro están siendo investigadas.