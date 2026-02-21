Elizalde niega “emergencia fiscal”: “El país está mucho mejor que hace cuatro años”

Desde Rancagua, en el marco de la inauguración del nuevo edificio de Senapred, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, rechazó la idea de una “emergencia fiscal” instalada por el presidente electo José Antonio Kast y llamó a analizar el contexto económico con “una perspectiva de todos los datos y las estadísticas en materia macroeconómica”.

Elizalde desestimó el diagnóstico formulado por Kast para enfrentar el actual déficit y sostuvo que el país presenta hoy mejores indicadores que hace cuatro años. Para graficarlo, recordó que en 2022 el escenario era complejo: había una “inflación desbordada, 14 puntos”, mientras que actualmente se ubica “en torno a 3 puntos”, resultado —afirmó— del trabajo del Banco Central y de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

En materia fiscal, indicó que el déficit que recibió la actual administración era “al menos el doble de lo que existe ahora”, considerando tanto el déficit efectivo como el estructural. En esa línea, reforzó que “no cabe duda que desde el punto de vista macroeconómico, hoy día está el país mucho mejor que lo que estábamos hace cuatro años atrás” y destacó que la economía “está creciendo nuevamente”.

El ministro también abordó el debate sobre los ingresos fiscales. Reconoció que diversas iniciativas legales aprobadas en distintos gobiernos —con excepción del royalty minero— no han alcanzado el rendimiento recaudatorio proyectado en su momento, lo que, dijo, forma parte del análisis necesario en la discusión actual.

Respecto de la propuesta de Kast de someter las cuentas públicas a un “arbitraje técnico”, Elizalde subrayó que Chile cuenta con una institucionalidad sólida. Mencionó el rol del Consejo Fiscal Autónomo, los informes periódicos del Banco Central al Congreso y los reportes que entrega el Ministerio de Hacienda, remarcando que los datos que han generado controversia “son públicos” y han sido difundidos por la propia cartera.