Juzgado ordena tres días de arresto para el gobernador de Valparaíso por no responder oficio

El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso dictó una orden de arresto por tres días contra el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras no recibir respuesta a tiempo de un oficio que solicitaba antecedentes sobre posibles vínculos contractuales con una empresa inmobiliaria involucrada en un litigio.

Según información de El Mercurio de Valparaíso, desde el Gobierno Regional precisaron mediante un comunicado que la institución no es parte en este litigio, desligándose así de cualquier responsabilidad directa en la causa.

El litigio corresponde a un juicio de cobranza laboral entre un particular y una empresa inmobiliaria que opera en la comuna de Concón. En ese contexto, el tribunal requirió al Gobierno Regional que informara si mantenía contratos o convenios de carácter patrimonial con la empresa demandada, Inmobiliaria Consta de Montemar. Ante la falta de respuesta, el juzgado dictó la orden de arresto contra Mundaca en su calidad de representante legal de la institución.

La situación se hizo pública tras la filtración de la resolución judicial, lo que llevó al propio gobernador a referirse al tema la tarde del domingo.

“Como verán, estoy en libertad. Soy el gobernador en ejercicio de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y durante el transcurso de la tarde del día de hoy hemos sido requeridos por diversos medios de prensa a propósito de una filtración”, señaló la autoridad, quien calificó el episodio como una fuga de información relevante.

Mundaca aseguró que el Gobierno Regional no forma parte del litigio y que, hasta ese momento, no había recibido ninguna notificación formal del tribunal. “Se trata de un litigio de cobranza laboral entre particulares, en el cual el Gobierno Regional, que me toca liderar y conducir, no es parte, y que se tramita ante el Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso. Sin embargo, tengo que decir que al día de hoy no hemos sido notificados de requerimiento alguno por parte del señalado tribunal”, afirmó.

No obstante, la autoridad regional aseguró que tras tomar conocimiento extraoficial del requerimiento, respondieron de inmediato al tribunal con la información solicitada. “Sin perjuicio de aquello, y habiendo tomado conocimiento de manera extraoficial del referido requerimiento, hemos informado hoy mismo al tribunal en relación a lo requerido, por lo cual una eventual orden de arresto que, por lo demás, nunca nos fue notificada, queda inmediatamente sin efecto”, cerró Mundaca.