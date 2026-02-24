A casi un año del apagón del 25-F, SEC amplió sanciones a empresas: superan los $8 mil millones

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) amplió las sanciones derivadas del megaapagón del 25 de febrero de 2025, incorporando dos nuevas multas que en conjunto superan los $8 mil millones.

El corte dejó sin suministro eléctrico al 98,5% del país, entre Arica y la Isla de Chiloé, durante varias horas, convirtiéndose en uno de los eventos más extensos de la historia reciente del sistema eléctrico nacional.

En esta etapa, el organismo fiscalizador sancionó a CGE Transmisión y Engie Energía con 60 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) cada una —equivalentes a cerca de $4.176 millones por compañía— por deficiencias en la mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA, clave para la operación y recuperación del servicio.

La superintendenta Marta Cabeza Vargas explicó que “estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación”, detallando que el proceso incluyó “el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos” que permitieron establecer responsabilidades en el origen, extensión y duración del apagón.

Estas sanciones se agregan a las ya anunciadas el 20 de febrero, cuando la SEC multó a Interchile, Transelec y Alfa Transmisora de Energía, además de aplicar sanciones individuales a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Con ello, el total de multas asociadas al evento supera los $29 mil millones.

En ese proceso previo, Interchile fue sancionada con 180 mil UTM (cerca de $12.500 millones) por su responsabilidad directa en el origen del blackout y por intervenir sus instalaciones sin la debida coordinación con el CEN. Transelec recibió una multa de 80 mil UTM (aproximadamente $5.500 millones) y Alfa Transmisora de 50 mil UTM (cerca de $3.500 millones), también por deficiencias en la mantención del sistema SCADA.

Asimismo, el Consejo Directivo del CEN fue multado con 300 UTM por consejero (casi $21 millones cada uno), sanción que debe ser pagada con su patrimonio personal, por incumplimientos en su deber de vigilancia durante la contingencia.

Desde la SEC recalcaron que la investigación no solo aborda la falla inicial, sino también la capacidad de respuesta ante contingencias de gran magnitud. Marta Cabeza Vargas advirtió que “la investigación aún no se ha cerrado completamente”, señalando que existen empresas con cargos formulados desde agosto de 2025, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas sanciones.