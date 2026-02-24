Verdades a medias de Muñoz salpican al Gobierno: hay inconsistencia en el relato de Elizalde y Lobos

La revelación de que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el 27 de enero un decreto que otorgaba la concesión del cable submarino entre China y Chile, y que este fue anulado dos días después, generó cuestionamientos al interior del Ejecutivo por inconsistencias en las versiones entregadas sobre el estado del proyecto y las razones de la revisión.

El decreto autorizaba a la empresa CMI Chile SpA a instalar y operar una red de fibra óptica submarina entre Hong Kong y Concón, con una vigencia de 30 años. Sin embargo, el 29 de enero fue dejado sin efecto por “razones de error técnico o en su tipeo”, según consta en los registros de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

El canciller Alberto van Klaveren había señalado previamente que el proyecto se encontraba en “etapas sumamente iniciales”, lo que contrastó con la existencia del decreto firmado.

Consultado en Radio Duna, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la iniciativa está en fase preliminar y que la concesión corresponde apenas a la primera de 13 etapas. Además, aseguró que la decisión de revisar el acto administrativo se adoptó antes de la reunión del ministro Muñoz con el embajador de Estados Unidos.

“Lo que el ministro estableció fue que se tuvieran antecedentes adicionales (…) y de hecho, la decisión es antes (…) de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos”, afirmó Elizalde, recalcando que el decreto nunca fue enviado a la Contraloría y, por tanto, no se consolidó.

Sin embargo, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, entregó una versión distinta en Radio Pauta. Si bien coincidió en que el acto no se perfeccionó al no pasar por la toma de razón de Contraloría, vinculó explícitamente la revisión a la audiencia sostenida con el diplomático estadounidense.

“Tal como él lo reconoce (Muñoz), tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos, quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso, el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”, señaló Lobos.

De este modo, mientras Elizalde aseguró que la decisión de retrotraer el decreto fue previa al encuentro con el embajador, Lobos afirmó que la revisión se produjo después de esa reunión, lo que abrió cuestionamientos por la inconsistencia en el relato oficial.

Ambas autoridades insistieron en que el proyecto se mantiene en una etapa inicial y que aún se analizan antecedentes antes de adoptar una decisión definitiva, en medio de la tensión diplomática generada tras la revocación de visas por parte de Estados Unidos a autoridades chilenas.