Fran Maira queda con firma y arraigo tras formalización por choque que dejó a motociclista grave

La cantante e influencer, Francisca Maira, quedó en libertad tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves luego de un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en el sector de La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, que dejó a un motociclista en estado grave.

Durante la audiencia, la Fiscalía Oriente imputó a la joven de 25 años por su presunta responsabilidad en el choque. El tribunal determinó que quedará con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y firma mensual en la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina, mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 90 días.

El accidente dejó gravemente herido a un motociclista que fue trasladado a la Clínica Universidad de los Andes. Desde el recinto asistencial informaron que el paciente, identificado con las iniciales M.Z.Z., ingresó alrededor de las 22:10 horas del martes 24 de febrero y permanece internado en la Unidad de Paciente Crítico, en estado grave y recibiendo los cuidados médicos correspondientes.

Según los antecedentes del caso, el conductor afectado realizaba labores de reparto para la empresa Rappi y se encuentra en situación migratoria irregular en Chile.

De acuerdo con la información policial, el vehículo conducido por Fran Maira, una camioneta SUV, transitaba de sur a norte por avenida La Dehesa. Al llegar a la intersección con Robles, habría realizado un viraje hacia el poniente sin contar con la autorización de la flecha verde del semáforo, impactando al motociclista que circulaba en sentido contrario por la misma avenida.

Tras el accidente, personal policial le practicó un alcotest a la conductora, el que arrojó un resultado de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.