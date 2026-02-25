Mientras dictaban su sentencia: Reo se fuga esposado desde el Juzgado de Colina

El imputado, un joven de 19 años, se fugó este miércoles desde el Juzgado de Garantía de Colina mientras escuchaba la sentencia que recibiría por robo con intimidación. El reo, identificado como Andrés Wencylado Jerez Núñez, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales, escapó esposado de manos por la puerta principal del tribunal cerca del mediodía, en plena audiencia de formalización.

Según informó Gendarmería de Chile, Jerez se encontraba en prisión preventiva y logró huir pese a tener las manos esposadas. Aunque se activó de inmediato la difusión radial como parte del protocolo correspondiente, el joven logró escapar y su paradero permanece desconocido hasta el cierre de esta edición.

Un audio de la Central de Comunicaciones de Carabineros detalló las características del prófugo: “Imputado de 19 años, chileno, esposado de manos, polerón negro y zapatillas con franjas rojas”.

Un segundo imputado también intentó fugarse en el mismo contexto, pero no logró su cometido y fue recapturado por personal de Gendarmería en el lugar.

Actualmente, funcionarios de la 8ª Comisaría de Colina y la Sección de Investigación Policial de Carabineros están a cargo de las labores de búsqueda. El prófugo es descrito como un joven que viste polerón negro y zapatillas con franjas rojas.

Se espera que en los próximos minutos la institución emita un comunicado con mayores detalles sobre esta fuga registrada en el Juzgado de Garantía de Colina.