Fran Maira será formalizada tras grave accidente con motociclista en Lo Barnechea

La Fiscalía Oriente confirmó que la influencer y cantante Fran Maira pasará a control de detención durante la tarde de este miércoles en el Centro de Justicia, luego del accidente de tránsito que protagonizó la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la avenida La Dehesa. De acuerdo con los antecedentes, la artista circulaba de sur a norte y al llegar a la intersección con calle Robles, giró hacia el poniente, momento en que colisionó con un motociclista que transitaba en sentido contrario por la misma avenida.

Producto del impacto, el conductor de la motocicleta -un ciudadano venezolano de 23 años que se desempeñaba como repartidor- salió eyectado del vehículo. Debido a la gravedad de sus lesiones, equipos de emergencia debieron realizar maniobras de reanimación en el lugar antes de trasladarlo de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado en estado grave. Según información entregada por cercanos, presenta diversas lesiones, entre ellas una contusión craneal que mantiene su condición como delicada.

La cantante y exchica reality Fran Maira protagonizó la noche de este martes un accidente de tránsito en la intersección de Robles con avenida La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, donde el vehículo en que se desplazaba colisionó con una motocicleta. El conductor del móvil… pic.twitter.com/HS3kqcCMhk — AgenciaUno (@agenciaunochile) February 25, 2026

Tras el accidente, Maira fue trasladada a una unidad policial en calidad de detenida. Desde el Ministerio Público señalaron que será en la audiencia de control donde se informará el delito que se le imputará, así como las medidas cautelares que podrían solicitarse en su contra.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, unidad especializada que realiza peritajes técnicos para establecer la dinámica del siniestro y determinar si existió alguna infracción a la normativa vial por parte de alguno de los involucrados.

La audiencia de este miércoles será clave para definir la situación judicial de la cantante, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las responsabilidades en el accidente.