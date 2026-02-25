Marlene Pérez por denuncias de acoso en La Moneda: “Las mujeres no necesitan consignas ideológicas”

La diputada Marlene Pérez (UDI) anunció el envío de un oficio para esclarecer denuncias de acoso sexual al interior del palacio de La Moneda y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la reacción institucional frente a los hechos.

La acción surge tras un reportaje emitido por Canal 13 que expuso acusaciones de acoso sexual contra un funcionario del palacio de Gobierno y cuestionamientos sobre la forma en que habrían sido abordadas las denuncias. A partir de ese antecedente, la parlamentaria sostuvo que el caso abre interrogantes respecto de los mecanismos de protección a las víctimas dentro de la institucionalidad pública.

En ese contexto, criticó lo que considera una contradicción entre el discurso del Ejecutivo y su actuar frente a denuncias concretas. Según señaló, “ellos instrumentalizaron ideológicamente a las mujeres. Levantaron el feminismo como bandera política, lo transformaron en relato y en identidad de gobierno. Pero cuando han surgido denuncias concretas, lo que hemos visto es exactamente lo contrario a lo que prometieron”.

La diputada explicó que el oficio busca precisar cuándo las autoridades tomaron conocimiento de los hechos, qué medidas se implementaron y por qué las funcionarias denunciantes no habrían recibido protección desde el inicio del proceso. En esa línea, sostuvo que “en distintos episodios conocidos durante este gobierno, las mujeres que denunciaron no recibieron la protección oportuna ni el respaldo claro que el Estado debía garantizar”, agregando que “lo que se ha evidenciado es abandono institucional y desprotección, especialmente grave cuando ocurre al interior de La Moneda”.

Asimismo, planteó que un gobierno que se declara feminista enfrenta un estándar más alto de respuesta ante este tipo de situaciones. Por ello, afirmó que “cuando un gobierno se declara feminista, la exigencia es mayor: no basta con discursos ni con consignas. Se debe actuar de inmediato, proteger a las víctimas, evitar cualquier forma de revictimización y garantizar que los protocolos funcionen sin excepciones ni privilegios”.

Además, la diputada expresó su expectativa de que las autoridades adopten medidas claras frente a el caso. En ese sentido, sostuvo que “yo confío en que este gobierno, que la ministra, la subsecretaria y las autoridades competentes van a actuar con convicción clara y concreta, con tolerancia cero frente a la crueldad, el acoso y la violencia contra la mujer en La Moneda, en los ministerios y en cada servicio público”, agregando que “las mujeres de Chile no necesitan consignas ideológicas; necesitan protección real, decisiones oportunas y también oportunidades de desarrollo, autonomía económica y respaldo efectivo del Estado”.