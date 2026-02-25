Boric vuelve a defender gestión por incendios: “La reconstrucción avanza pese a las mentiras”

En medio de cuestionamientos desde la oposición y del equipo del mandatario electo José Antonio Kast, el Presidente Gabriel Boric defendió nuevamente la gestión de su gobierno tras los incendios forestales que afectaron a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío durante enero, asegurando que “la reconstrucción avanza pese a las mentiras”.

El mensaje fue difundido por el propio Mandatario a través de su cuenta de X, donde compartió un registro con el testimonio de una vecina de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, quien agradeció las gestiones estatales para reconstruir su vivienda dañada por el fuego.

Les quiero compartir este video que me llegó de la señora Rosita de Punta de Parra. Su casa definitiva del @Minvu ya está en construcción y su alegría es la nuestra también. La reconstrucción avanza pese a las mentiras. pic.twitter.com/F7WXeBZjRv — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 25, 2026

Las críticas han sido impulsadas por figuras de la actual oposición y también por integrantes del próximo gobierno de José Antonio Kast, entre ellos el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quienes han cuestionado la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado la etapa de reconstrucción posterior a los siniestros que golpearon a varias comunas del centro-sur del país.

Las declaraciones del Presidente se dan en la antesala de su despliegue de este miércoles en la Región del Maule. La agenda del Jefe de Estado comenzará en Talca, donde participará en actividades junto al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien ha sido cuestionado en los últimos días por la controversia vinculada al proyecto del cable submarino chino.

Posteriormente, el Mandatario encabezará la ceremonia de entrega de viviendas de la Villa Portales del Maule, iniciativa enmarcada en el Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Gobierno en la región. Más tarde, participará en la ceremonia de primera piedra que dará inicio a las obras de reposición con relocalización del Hospital de Licantén.

Tras completar su agenda en la zona, está previsto que Boric retorne a Santiago durante la tarde de la misma jornada.