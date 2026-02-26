PAÍS
Boric envía mensaje a Kast: “La política internacional debe tener continuidad”
El Presidente destacó el rol del canciller Alberto Van Klaveren durante el lanzamiento de la Memoria Institucional de Cancillería y envió un mensaje a su sucesor, José Antonio Kast. Sus palabras se dan en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino con China.
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente Gabriel Boric envió un mensaje a su sucesor, José Antonio Kast, al señalar que la política exterior chilena debe mantener continuidad y aprender de lo realizado por gobiernos anteriores. Sus declaraciones se dieron durante el lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (2022–2026), donde también destacó el rol del canciller Alberto Van Klaveren en un contexto internacional marcado por tensiones y cambios geopolíticos. Las palabras del Mandatario se producen además en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y ChinDesarrollado por El Mostrador
En el lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente Gabriel Boric destacó la conducción diplomática de su gobierno y envió un mensaje a su sucesor, José Antonio Kast, subrayando la necesidad de continuidad en la política exterior en un contexto marcado por tensiones internacionales.