Boric envía mensaje a Kast: “La política internacional debe tener continuidad”

El Mandatario participó este jueves en la presentación del libro que recopila la gestión de la Cancillería entre 2022 y 2026, instancia en la que estuvo acompañado por el canciller Alberto Van Klaveren. En su intervención, Boric valoró el rol del jefe de la diplomacia chilena y afirmó que “su experiencia ha sido fundamental para poder llevar adelante la política exterior de Estado de Chile en estos tiempos tan turbulentos”, agregando que “su consejo, su capacidad de ponderar los diferentes elementos en estos momentos tensos, han sido para mí una guía”.

En el mismo discurso, el Presidente también relevó el trabajo realizado por los exmandatarios en materia internacional y aprovechó la instancia para enviar un mensaje al próximo jefe de Estado. En ese contexto, sostuvo que “la política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes”.

Boric añadió que “esto quedará juicio de la historia, que hemos cumplido con ese mandato”, y reflexionó sobre el escenario global actual señalando que “navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos”. No obstante, enfatizó que, aunque el contexto internacional sea cambiante, “aunque todo lo que pensamos sólido hoy día parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y de política comercial las tomamos con mirada de Estado”.

Las declaraciones del Mandatario se producen en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, una iniciativa que ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos y que ha instalado el tema en el debate político. Desde el gobierno entrante han optado por mantener cautela, señalando que la conducción de la política exterior corresponde aún a la actual administración, aunque algunas voces han cuestionado la falta de transparencia de La Moneda respecto del caso.