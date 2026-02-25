Gobierno blinda a ministro Muñoz: EEUU lo sancionó “por hacer su trabajo”

A 14 días del término de la administración, el Gobierno reforzó su defensa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, luego de que Estados Unidos revocara su visa en medio de la controversia por el proyecto de cable Chile–China Express.

En conversación con Radio Sonar, la ministra vocera Camila Vallejo sostuvo que el decreto firmado y posteriormente anulado corresponde al “primer paso en el sistema de evaluación de un proyecto como este, el primero de 13”. En ese sentido, afirmó que cuando el Ejecutivo ha señalado que la iniciativa está en evaluación “está apegado, total y absolutamente, a la verdad”.

“Estamos, hoy día, incluso, en la primera etapa de los 13 pasos”, explicó, subrayando que el proyecto no ha sido aprobado ni desechado.

Consultada sobre si la decisión de retrotraer la firma del decreto obedeció a advertencias de la embajada de Estados Unidos, Vallejo respondió que el proyecto “está en una etapa de evaluación, dentro de un procedimiento que es largo”, insistiendo en que el Estado chileno actúa conforme a su institucionalidad.

“Nosotros, en Chile, a diferencia de lo que señala el embajador de Estados Unidos, tenemos una institucionalidad, tenemos una legislación, y somos soberanos para tomar nuestras decisiones, recogiendo los antecedentes que nuestra institucionalidad tiene”, afirmó.

Sanciones de EEUU

Respecto de la sanción aplicada por Washington, la vocera sostuvo que “Estados Unidos aplica una sanción a nuestro juicio totalmente unilateral, arbitraria e injustificada porque acusa y imputa a nuestra autoridad, un ministro de Estado de Chile, de afectar o poner en riesgo la seguridad de la región”.

Añadió que “el ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación” y que, en los hechos, se ha sancionado a Muñoz “por evaluar un proyecto”.

“Básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es sancionar a un ministro de Estado por evaluar un proyecto. Este proyecto está en evaluación (…) Ni siquiera el ministro podría eventualmente haber puesto en riesgo la seguridad del país por haber firmado y tramitado el decreto”, sostuvo.

Vallejo también señaló que Muñoz “actuó de manera adicionalmente prudente” y afirmó que el Ejecutivo ha actuado “con extrema prudencia y responsabilidad”.

En el plano geopolítico, la vocera indicó que “sabemos hace mucho tiempo que a Estados Unidos no le gusta este proyecto”, agregando que existe un trasfondo vinculado a la doctrina Monroe y a la influencia en el hemisferio.

Sobre los dichos del embajador Brandon Judd, la ministra sostuvo que Chile ha hecho valer su postura por los canales diplomáticos, incluyendo una carta enviada a través de Cancillería. “Los adjetivos que ha aplicado el embajador, obviamente, creo que están fuera del lenguaje diplomático que esperaríamos nosotros como país”, concluyó.