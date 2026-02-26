Presidente Boric endurece críticas hacia Trump: reduce “espacio autónomo de países medianos”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, endureció este jueves sus críticas hacia la política exterior de la administración de Donald Trump, luego de la revocación de visas a tres funcionarios chilenos vinculados a la tramitación de un proyecto de cable submarino con China.

Durante una reflexión sobre la estrategia de seguridad de Estados Unidos, el Mandatario recordó que a fines de 2025 hizo “una referencia explícita a la doctrina Monroe, aquella idea del siglo XIX según la cual el hemisferio occidental y, en particular, el continente americano, constituía una esfera de influencia preferente de los Estados Unidos”.

En esa línea, sostuvo que la aplicación contemporánea de esa doctrina “supone en particular que América Latina debe alinearse con los criterios de seguridad nacional y de desarrollo que determine Washington, y limitar los vínculos considerados incómodos o competitivos, so pena de castigos o consecuencias para los pueblos o gobernantes electos que no sigan este camino”.

El jefe de Estado afirmó que esta lógica ya está teniendo efectos concretos en la región. “En la práctica, esta lógica está ya traduciéndose en varios países de América Latina en que la cooperación económica, tecnológica o de seguridad con Estados Unidos quede condicionada a una posición subordinada a esta mirada del mundo”, indicó.

Boric vinculó directamente ese diagnóstico con lo ocurrido en Chile en los últimos días. “Las consecuencias de esto se han visto manifestadas en Chile en los últimos días con las sanciones impuestas a funcionarios de nuestro Gobierno, por el solo hecho de dar trámite a un proyecto de inversión, revisando si este cumple o no con los estándares exigidos por la ley chilena”, señaló.

Finalmente, advirtió que este escenario tiene implicancias más amplias para el país y la región. “Esto, como es obvio, tiene también implicancias para Chile y para el resto de los países de la región, ya que estas dinámicas reducen el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar relaciones con actores extraregionales, especialmente con países como China”, concluyó.