Fabrica textil se incendia en Independencia: dejó gran columna de humo

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este jueves en la comuna de Independencia, generando una extensa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

El siniestro se produjo en Domingo Santa María 2401 y afectó a la empresa de telas Textinsa, ubicada junto a una fábrica de plásticos, una compañía de muebles y viviendas particulares.

Ante el riesgo inicial de propagación, las casas colindantes fueron evacuadas, según confirmó Carabineros en conversación con Radio Bío Bío. La alerta fue dada por el nochero de la empresa textil.

El mayor de Carabineros, Stefano Hernández, explicó que en el lugar se almacena material sintético, el cual actúa como acelerante de las llamas. Asimismo, indicó que se logró retirar material inflamable que podía verse afectado y que el fuego quedó circunscrito, descartándose riesgo de propagación hacia las otras empresas.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, informó que el incendio dejó un trabajador lesionado, quien presentó un principio de asfixia, pero se encuentra en buen estado de salud. Añadió que no hay bomberos heridos.

Al menos 15 compañías de Bomberos trabajaron en el lugar para contener las llamas y evitar su extensión. Las causas del incendio serán materia de investigación una vez que la emergencia quede completamente controlada.