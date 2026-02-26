Tras reunión con Judd, subsecretaría de Defensa ingresó solicitud de concesión marítima por cable

Una nueva arista salió a la luz, a raíz de la controversia por el cable submarino entre Chile y China, ya que se reveló que la ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), sostuvo el 12 de febrero una reunión con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

De ese encuentro se conocieron pocos detalles, salvo por lo publicado por el propio diplomático en su cuenta de X. En ese mensaje, Judd explicitó que uno de los temas abordados fue el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile. “Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt”, escribió.

Estados Unidos y Chile somos socios estratégicos en defensa. El alcance y la profundidad de nuestra cooperación militar bilateral son significativos y mutuamente beneficiosos: nos permiten enfrentar las amenazas de seguridad que compartimos en la región y, al seguir trabajando… pic.twitter.com/JFgmd2jVnK — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) February 12, 2026

El contexto de esa cita cobró relevancia tras el anuncio de sanciones por parte de Washington contra autoridades chilenas, a quienes acusó de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

El motivo de la molestia estadounidense fue la tramitación del proyecto de cable submarino que China Mobile pretende instalar para conectar directamente Sudamérica con Hong Kong.

La tramitación en Defensa

Pese a las advertencias expresadas por el embajador, según reportó el diario La Tercera, el proceso administrativo en el Ministerio de Defensa continuó. Cinco días después de la reunión con Judd, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas —encabezada por Galo Eidelstein (PC)— ingresó formalmente la solicitud de concesión marítima destinada a “amparar ductos soterrados, una cámara soterrada y ductos aéreos para el tendido de fibra óptica de transmisión de data”.

Según consta en el expediente electrónico de la solicitud, una de las partes interesadas es CMI Chile SpA, filial de China Mobile International en el país. El representante legal de la empresa es Shuai Liu, delegado para administrar la operación de China Mobile en Chile.

Liu ya había sostenido reuniones con autoridades chilenas. De acuerdo con registros de lobby, el año pasado visitó al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), para presentar la compañía, encuentro en el que también participó el vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International, Wei Wang.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que la solicitud de concesión marítima fue ingresada y señalaron que actualmente se encuentra en etapa de evaluación.

El antecedente agrega presión a un gobierno que se encuentra a días de dejar La Moneda. A comienzos de semana se conoció que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, había visado el proyecto mediante decreto, decisión que posteriormente dejó sin efecto. En Defensa, en cambio, no existe hasta ahora registro de una retractación respecto del trámite iniciado.

La situación abrió una controversia interna y motivó una reunión de emergencia en La Moneda, luego de que trascendiera que no todos los integrantes del Ejecutivo estaban al tanto del estado de avance del proyecto. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) también surgieron cuestionamientos por la falta de información durante el proceso de traspaso de mando.