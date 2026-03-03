Diputado Schubert (Rep) pide que Boric y Kast “limen asperezas” por lio del cable submarino

El diputado del Partido Republicano por La Araucanía, Stephan Schubert, se refirió al abrupto término de la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El parlamentario calificó lo ocurrido como “lamentable” y sostuvo que el proceso de traspaso se había desarrollado en términos que destacaban la tradición institucional del país. “Estábamos en un proceso que probablemente no había sido fácil, pero que sí hablaba muy bien de nuestra tradición republicana de traspaso de mando de un signo político a otro”, afirmó en entrevista en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Schubert reconoció que el episodio genera preocupación respecto del clima político previo al cambio de mando. “Yo nunca había visto algo así”, señaló, en referencia a la tensión entre ambas administraciones, aunque destacó que las múltiples reuniones previas daban una señal positiva.

En ese contexto, planteó que la reunión tenía por objeto aclarar el estado del proyecto del cable y la secuencia de hechos que derivaron en el conflicto diplomático. “Precisamente por eso es que se solicita esta reunión para aclarar cuál es el estado en lo que se encuentra el cable y cuál es la secución de hechos que nos llevaron a la situación actual”, indicó.

El diputado sostuvo que el foco debe estar en la resolución del problema y en garantizar una adecuada transferencia de información. “Es muy lamentable que estemos con estos dimes y diretes, porque aquí lo importante también es cómo resolvemos el problema del cable y la situación que nos deja ahora tanto Estados Unidos como China”, afirmó.

Finalmente, llamó a recomponer el diálogo entre ambas partes. “Espero que se pueda, por el bien de Chile, limar estas asperezas y podamos seguir adelante”, expresó, agregando que espera que el episodio no opaque la ceremonia de traspaso ni el proceso de coordinación entre el gobierno saliente y el entrante.