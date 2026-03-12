Presidente Kast juega al empate: indultará a militares y policías presos por el estallido

El Presidente José Antonio Kast confirmó que su gobierno está evaluando otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, señalando que hará uso de la atribución constitucional del indulto presidencial.

En una entrevista con Teletrece, el Mandatario sostuvo que actualmente se encuentran revisando distintos casos de agentes del Estado que fueron condenados en tribunales por hechos ocurridos durante las protestas que sacudieron al país en octubre del 2019.

“Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, afirmó el jefe de Estado.

En esa línea, agregó que si bien las decisiones judiciales deben respetarse, el Presidente cuenta con una facultad constitucional para revisar situaciones que considere injustas. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, aseguró Kast.

El empate

Cabe recordar que el 30 de diciembre de 2022, el expresidente Gabriel Boric concedió 13 indultos presidenciales, de los cuales 12 beneficiaron a condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.

La decisión generó una fuerte controversia política debido a que algunos indultados tenían antecedentes penales previos o condenas por delitos graves. La polémica derivó en la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y en recursos ante el Tribunal Constitucional, que finalmente validó los indultos.

El caso abrió un amplio debate sobre seguridad, justicia y el uso de la facultad presidencial de indultar. Y ahora la historia de repite.

Revisión caso a caso

El Presidente Kast explicó que el Ejecutivo se encuentra analizando cada expediente antes de adoptar decisiones definitivas. “Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo”, señaló.

Según el Presidente, el debate debe mirarse también desde una perspectiva histórica y comparada, considerando procesos similares en otros países. “Hay que partir perdonando”, añadió, aludiendo a la necesidad de cerrar las heridas abiertas tras el ciclo de violencia política que marcó el estallido social.

Tensión diplomática con Brasil

En la misma entrevista, Kast también abordó la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la ceremonia de cambio de mando realizada esta semana. Esta se produjo luego de que el mandatario brasileño cuestionara la invitación al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Kast restó dramatismo al episodio y destacó la presencia del canciller brasileño Mauro Vieira en la ceremonia. “Todos los presidentes que vinieron, los cancilleres, las delegaciones, tuvieron la oportunidad de hablar. Más que un almuerzo de camaradería, fue un almuerzo de trabajo”, afirmó.

El Presidente también defendió la invitación al parlamentario brasileño, señalando que no ve inconveniente en invitar a figuras con las que mantiene vínculos políticos o personales.

“Es un senador de la República. ¿Cuál es el problema de que uno, por la amistad que tiene también, pueda invitar a personas que han sido parte de un recorrido político?”, sostuvo.