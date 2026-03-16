La advertencia de Nodo XXI por plan de reconstrucción del Presidente Kast: “En parte es un peligro”

La socióloga y presidenta de la Fundación Nodo XXI, Pierina Ferretti, analizó el plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Presidente José Antonio Kast y advirtió que el enfoque del gobierno puede tener efectos contradictorios.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica sostuvo que el Ejecutivo ha logrado interpretar el malestar existente en distintos sectores de la sociedad. “Es un acierto capturar ese malestar, pero en parte es un peligro”, señaló.

Ferretti planteó que el concepto de “gobierno de emergencia” utilizado por el nuevo Ejecutivo funciona como una narrativa política que conecta con percepciones extendidas en la ciudadanía.

“Es un eslogan y un concepto muy efectivo, porque mucha gente siente que estamos en una emergencia, más allá de los números objetivos”, afirmó.

Según explicó, ese sentimiento está vinculado a problemas cotidianos que afectan a amplios sectores de la población. Entre ellos mencionó la situación económica de las familias y las listas de espera en el sistema de salud.

“Hay mucha gente que llega al tres o cuatro del mes con dificultades económicas, o que tiene familiares en listas de espera”, indicó.

La académica también sostuvo que el nuevo gobierno ha demostrado capacidad para interpretar ese clima social. “Le reconozco a Kast y su equipo la habilidad para leer el malestar social”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que los problemas que enfrenta el país tienen un carácter estructural. “Los problemas que el país tiene no son problemas que vaya a solucionar un gobierno en cuatro años”, señaló.

En ese contexto, cuestionó algunos aspectos del plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

Según planteó, las propuestas económicas y tributarias incluidas en el programa no abordarían las bases de la crisis que enfrenta el país.

“Veo una agenda, sobre todo tributaria y económica, que no apunta a sentar las bases para que Chile pueda hacerse cargo de la crisis”, sostuvo.

Ferretti también se refirió a la situación fiscal de Chile y al debate sobre la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. A su juicio, el problema de fondo es que el país enfrenta restricciones fiscales persistentes.

“Un país como el nuestro, que está en una estrechez fiscal crónica, necesita recursos para ofrecer bienestar a sus habitantes”, indicó.

En esa línea, cuestionó las propuestas que apuntan a reducir la recaudación en el contexto actual. “Recaudar menos no tiene ningún sentido y estás, digamos, constatando sistemáticamente que desde hace más de 20 años que no te alcanza”, concluyó.