Presidente Kast presenta su “Reconstrucción Nacional”: incluye CAE y medidas económicas

El Presidente José Antonio Kast presentó este sábado el proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional”, iniciativa que busca enfrentar problemas en áreas como vivienda, economía, institucionalidad y seguridad pública.

El mandatario señaló que el documento corresponde a un borrador que será discutido en el Congreso.

“Cuatro años pasan volando y estos tres días han sido muy intensos, pero el ministro de Hacienda ha preparado, junto con los otros ministros, un borrador de proyecto de Reconstrucción Nacional”, afirmó.

El jefe de Estado agregó que la iniciativa será presentada a los parlamentarios para su análisis durante los próximos días. “Esto requiere también una discusión legislativa”, señaló.

El anuncio se realizó durante una visita a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, zona afectada por incendios forestales durante este año.

En la actividad, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Según informó el Ejecutivo, el proyecto contempla 40 medidas agrupadas en cinco ejes principales: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional, reconstrucción fiscal y reconstrucción del orden legal y de seguridad pública.

En materia de reconstrucción física, el plan incluye la ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y una inyección adicional de 400 mil millones de pesos para atender los daños provocados por los siniestros.

En el ámbito económico, la iniciativa considera medidas como la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, un subsidio para proteger el empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales.

En el eje institucional, el proyecto propone reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la agilización de concesiones marítimas y la creación de mecanismos de reembolso cuando el Estado anule resoluciones administrativas.

Respecto a la reconstrucción fiscal, el gobierno plantea ajustes al sistema de gratuidad universitaria, estableciendo que se limite a estudiantes menores de 30 años y frenando su expansión a nuevos deciles.

Además, se contempla fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y establecer una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

El último eje corresponde al orden legal y seguridad pública, donde se incluyen medidas como el endurecimiento de penas por contrabando de cigarrillos y mayores sanciones al transporte ilegal de migrantes.

El Ejecutivo indicó que durante los próximos días se entregarán más detalles sobre el contenido del proyecto y su tramitación legislativa.