FA anticipa “conflictividad” entre Gobierno y oposición porque “no dialogan, no conversan”

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, criticó el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió que el Ejecutivo podría enfrentar tensiones políticas si impulsa su agenda sin diálogo con otros sectores.

“Si es que en cada tema creen que tienen un apoyo importante y no dialogan, no conversan, no buscan puntos de acuerdo, como es lo que pareciera ser ahora, van a tener conflictividad, van a tener problemas”, afirmó en conversación con el diario La Tercera.

Las declaraciones se producen cuando se cumple una semana desde que Kast asumió como Presidente de la República.

Couble sostuvo que varias de las decisiones anunciadas por el Ejecutivo se han impulsado sin conversaciones previas con actores sociales o políticos. “Pareciera ser que ellos tienen sus ideas, las quieren implementar, sin diálogo”, señaló.

El dirigente planteó que, a su juicio, durante el gobierno anterior las políticas públicas se desarrollaron mediante instancias de conversación con distintos sectores. “Cada política pública se hizo en diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, también con el mundo empresarial”, afirmó.

En esa línea, mencionó como ejemplos la discusión sobre eventuales indultos, el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal y la suspensión de decretos medioambientales.

“El problema que veo es si eso se hace sin diálogo con la sociedad civil, con el resto del espectro político, y se hace simplemente imponiendo su agenda ideológica. Va a tener problemas el gobierno”, sostuvo.

Críticas a Quiroz

Couble también criticó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la polémica por la situación de la caja fiscal heredada del gobierno de Gabriel Boric. “Pareciera que Quiroz entiende poco de finanzas públicas”, afirmó.

En particular, cuestionó la cifra de recursos disponibles que ha mencionado el Ejecutivo. “Quiroz miente al decir que se hereda una caja de 40 millones de dólares cuando lo que se hereda es una caja de 1.400 millones de dólares”, sostuvo.

El dirigente explicó que el nivel de caja puede variar dependiendo de las decisiones de financiamiento del Estado. “El Fisco se pudo haber endeudado más y terminar con una caja mayor. Es ineficiente para el Fisco porque paga más intereses”, planteó.

Finalmente, Couble también cuestionó la reforma tributaria impulsada por el gobierno y el Plan Escudo Fronterizo para enfrentar la migración irregular. Sobre este último punto, señaló que este tipo de medidas tienen efecto disuasivo “cuando se hacen, no cuando se anuncian”, y advirtió que incluso podrían incentivar nuevas rutas de ingreso irregular al país.