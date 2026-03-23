Remezón en RN: renuncia al partido el alcalde de Santiago, Mario Desbordes

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, renunció este lunes a Renovación Nacional (RN), partido en el que militó durante décadas y en el que también ocupó cargos de dirección.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, la decisión se produjo en medio de diferencias con la directiva encabezada por el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y la secretaria general de la colectividad, la senadora Andrea Balladares.

De acuerdo con fuentes de Radio Bío Bío, el jefe comunal evalúa ahora dos caminos políticos: avanzar en un proyecto propio o continuar su trayectoria como independiente para contar con mayor margen de acción en el escenario político actual.

Desbordes ha tenido una larga trayectoria dentro del partido. Entre 2010 y 2018 se desempeñó como secretario general de Renovación Nacional y posteriormente, entre 2018 y 2020, asumió la presidencia de la colectividad.

Además de su rol como alcalde de Santiago, el dirigente ha sido diputado y también ejerció como ministro durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Su salida ocurre en la antesala de las elecciones internas de Renovación Nacional, que se realizarán el próximo sábado 28 de marzo.

Para esos comicios partidarios se inscribió una lista única para dirigir la colectividad durante el nuevo período.