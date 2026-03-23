Revelan “pasada de cuenta” de ministra Steinert que terminó con salida de importante funcionaria PDI

Un oficio reservado firmado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a menos de 48 horas de asumir su cargo, solicitó a la Policía de Investigaciones antecedentes detallados sobre funcionarios que participaron en la investigación del denominado “Clan Chen” en la región de Tarapacá.

El documento, según reporta radio Bío Bío, fechado el 13 de marzo de 2026 y dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, pidió información sobre integrantes de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) que intervinieron en esa causa.

La solicitud incluía la identificación de los funcionarios involucrados, los fundamentos de sus traslados, sus nuevas destinaciones y posibles antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas relacionadas con su desempeño en la investigación.

La causa por el “Clan Chen” corresponde a una investigación compleja sobre una estructura criminal de origen chino vinculada a delitos de lavado de activos, estafas internacionales y operaciones financieras irregulares, con ramificaciones fuera de Chile.

El caso fue liderado en su momento por la propia Steinert cuando ejercía como fiscal regional de Tarapacá.

Días después del envío del oficio, la ministra solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña.

Según antecedentes recogidos por el citado medio, la petición fue directa y sin una explicación detallada sobre los motivos de la decisión.

La solicitud se realizó el viernes 20 de marzo, aunque la salida no se concretó ese mismo día debido a que la entonces subdirectora se encontraba en Arica encabezando operativos en el sector de Cerro Chuño.

Finalmente, la comunicación formal de su salida se realizó al día siguiente a través del director general de la PDI, siguiendo los procedimientos internos de la institución.

Al interior de la policía civil comenzaron a circular versiones que vinculan ambos hechos y que apuntan a una “pasada de cuenta” relacionada con decisiones operativas adoptadas durante la investigación del “Clan Chen”.

De acuerdo con fuentes policiales, durante esa investigación se realizaron cambios de personal y ajustes operativos que habrían generado molestia en Steinert, particularmente por el traslado de un funcionario cercano a ella.

Además, según antecedentes recabados por el mismo medio, la ministra también habría intentado acceder a información relacionada con una causa que involucra a un familiar directo de la exsubdirectora Peña.

Ese caso se remonta a diciembre de 2025, cuando el hijo de la funcionaria quedó en calidad de testigo en una investigación por tráfico de drogas en Valdivia, tras el hallazgo de sustancias ilícitas en su domicilio.

Con el avance de la indagatoria, el Ministerio Público mantuvo al involucrado en calidad de testigo bajo la hipótesis de consumo y derivó las diligencias al OS-7 de Carabineros para evitar eventuales conflictos de interés.

Hasta el cierre de la publicación, el Ministerio de Seguridad no había entregado una versión oficial respecto de estos antecedentes ni sobre los motivos de la salida de la exsubdirectora de la PDI.