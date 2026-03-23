Politólogo Andrés Malamud: si Trump no logra terminar guerra con Irán, “se convierte en anti-Trump”

El politólogo Andrés Malamud advirtió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un escenario complejo por la guerra con Irán y señaló que su liderazgo podría verse tensionado si el conflicto se prolonga.

El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa sostuvo que el mandatario se enfrenta a una paradoja política frente a su propia base electoral. “La única manera de que Trump se sobreponga a este cambio de discurso (…) es que gane la guerra rápido”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

A su juicio, un desenlace rápido permitiría al presidente estadounidense argumentar que su intervención buscaba cerrar un conflicto. “De esa manera puede decir, vieron, en realidad lo que hice fue terminar un conflicto, obliterar a un enemigo y no conducir una guerra eterna”, explicó.

Sin embargo, advirtió que el escenario se complica si la confrontación militar se extiende. “Si no consigue terminar en las próximas semanas, entonces Trump se convierte en el anti-Trump y todos los que lo apoyaron empiezan a decepcionarse”, señaló.

Malamud también planteó que incluso dentro del propio gobierno estadounidense existen posiciones distintas respecto al conflicto.

“El que diga que sabe lo que está pasando, creo que se lo está inventando, porque dentro del gobierno de Estados Unidos vemos que hay posiciones discordantes”, afirmó.

En ese contexto mencionó diferencias entre figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el vicepresidente J.D. Vance.

El analista explicó que la guerra en Medio Oriente tensiona directamente los principios que marcaron la campaña política de Trump. “La bandera de Trump era muy simple. No a las guerras eternas, no a las tropas en el terreno y no al cambio de régimen y construcción nation building. Son las tres cosas que está intentando hacer ahora”, indicó.

Además, Malamud recordó que en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Estados Unidos el año pasado, Medio Oriente aparece recién como la cuarta prioridad. “Están metidos en una guerra de la que no saben cómo salir, en la cuarta prioridad”, afirmó.

En contraste, el investigador sostuvo que la primera prioridad definida por Washington era el hemisferio occidental, que incluye América Latina.

En ese sentido, señaló que iniciativas como un eventual acercamiento o intervención en Cuba podrían interpretarse como un intento de volver a esa agenda regional.

“Cuba perfectamente podría ser un intento de retornar a la primera prioridad donde les iba mejor que la cuarta, donde no les va bien”, concluyó.