Cathy Barriga se queda sin abogados: uno se va al Diario Oficial y el otro renuncia

La defensa judicial de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga sufrió modificaciones luego de que dos de los abogados que encabezaban su representación dejaran de cumplir ese rol.

Por una parte, la Subsecretaría del Interior anunció el nombramiento de Giovanni Calderón como nuevo director del Diario Oficial, organismo encargado de publicar las leyes, decretos y normas jurídicas del país. En paralelo, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dejó constancia de la renuncia al patrocinio presentada por el abogado Cristóbal Bonacic.

Sobre Calderón, la designación fue informada a través de redes sociales de la cartera, sin que se entregaran mayores antecedentes públicos sobre las razones de la decisión.

Hasta hace pocos días, Calderón integraba el equipo de defensa de Barriga junto al abogado Cristóbal Bonacic en la causa que investiga fraude al fisco por más de 30 mil millones de pesos durante su administración en Maipú.

La exautoridad comunal enfrenta cargos por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y negociación incompatible. En la estrategia de defensa, Calderón había sostenido que el déficit municipal detectado no constituía delito, sino que se explicaba por la caída de ingresos durante la pandemia.

Además, fue el abogado que negoció la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral, la cual fue reprogramada para el 4 de agosto de 2026.

Calderón también había asumido un rol público en el caso, denunciando amenazas contra su representada mientras permanecía en el penal de San Miguel y refiriéndose a su situación personal y económica.

La salida del jurista de la defensa coincidió con otro cambio en el equipo legal de la exalcaldesa, como es Cristóbal Bonacic. En la resolución judicial se señala: “Téngase presente renuncia de patrocinio y poder (…) por la imputada Barriga Guerra Cathy Carolina”.

El tribunal precisó además que no se ordenó oficiar a la Defensoría Penal Pública, ya que Barriga mantiene otros abogados privados con patrocinio vigente en la causa.