Siga en vivo formalización de Joaquin Lavín Jr: Fiscalía pidió prisión preventiva

Este martes continuó en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, investigado por una serie de delitos de corrupción vinculados a irregularidades detectadas en el entorno político y administrativo de la Municipalidad de Maipú. En la jornada, Fiscalía solicitó prisión preventiva para el esposo de Cathy Barriga.

La audiencia se inició a las 09:00 horas y es encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, organismo que imputará al exparlamentario delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y uso indebido de información del Servel con fines comerciales.

La causa se desarrolla en paralelo a la investigación que involucra a su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien también figura como imputada en indagatorias por irregularidades cometidas durante su administración municipal.

Según antecedentes recopilados por el Ministerio Público, parte de la investigación se centra en un uso irregular de asignaciones parlamentarias mientras Lavín León ejercía como diputado.

De acuerdo con información revelada por Mega Investiga, la Fiscalía reunió una “batería de pruebas” que apuntaría a la utilización de recursos parlamentarios como una especie de “caja chica” para gastos que no habrían sido debidamente justificados.

La indagatoria además busca esclarecer posibles vínculos entre asesorías, contratación de servicios y operaciones relacionadas con personas cercanas al entorno político y personal del exparlamentario.

Junto a Joaquín Lavín León también serán formalizados tres excolaboradores vinculados a su círculo cercano. Se trata de Arnaldo Domínguez, exasesor del exdiputado; Felipe Vázquez, empresario informático; y Juan Silva Morales, diseñador gráfico.

Todos ellos enfrentarán imputaciones relacionadas con los hechos investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Para Domínguez, Fiscalía también solicitó prisión preventiva, mientras que Silva quedó con arresto domiciliario nocturno por colaboración en la causa.

La audiencia de formalización se desarrolla bajo alta expectación política y judicial debido a la relevancia pública de los involucrados y a los antecedentes que se han conocido en torno a la administración municipal de Maipú.

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