El portazo de Araos: subsecretario renuncia tras quiebre con ministra Lincolao en Ciencia

La primera baja a nivel de subsecretarías del gobierno de José Antonio Kast ya tiene nombre y apellido. Este lunes terminó por caerse el subsesecretario de Ciencias, Rafael Araos, luego de una semana y media de tensión soterrada, amenazas de renuncia y un conflicto interno que en el ministerio daban prácticamente por muerto desde fines de abril.

La salida no pilló por sorpresa a nadie dentro de la cartera encabezada por Ximena Lincolao. Lo que sí llamó la atención fue el nivel del quiebre. Según distintas versiones al interior del ministerio consignadas por La Tercera, todo explotó cuando la ministra pidió ejecutar un plan de recorte que implicaba sacar a cerca de 40 funcionarios, algo así como un tercio de la dotación. Ahí Araos se frenó en seco. No quiso firmar los despidos y sobre la mesa dejó su propia salida.

La crisis quedó congelada por algunos días mientras Lincolao viajaba a Estados Unidos en actividades del programa “Choose Chile”, pero el problema siguió respirando bajo la alfombra. Antes de partir, aseguran en la cartera, la ministra dejó encaminadas las desvinculaciones y encargó personalmente al subsecretario concretarlas. Fue el punto donde la relación terminó de quebrarse.

Efecto dominó

Con el regreso de Lincolao a Chile este lunes, la pausa se acabó. Araos pasó a despedirse de los funcionarios y selló oficialmente su salida.

Pero el golpe no vino solo: también dejaron el ministerio la jefa de gabinete, Camila Skewes, y la jefa jurídica, Alejandra Tagle. En una cartera que ya venía operando con austeridad y donde se habían fusionado equipos ministeriales y de subsecretaría para ahorrar recursos, la salida dejó a Lincolao sin buena parte de su círculo operativo.

Como subrogante asumirá Carolina Rossi, una de las incorporaciones recientes de la ministra.

La caída de Araos tiene además un componente político incómodo para La Moneda. El infectólogo —sin militancia, con paso por Harvard y conocido por su rol en Epidemiología durante la pandemia— había sido una de las apuestas técnicas del inicio de administración. Su perfil, más bien alejado de las trincheras partidarias, calzaba con la idea de instalar cuadros especializados en áreas sensibles. Pero terminó chocando con la lógica de ajuste fiscal que hoy atraviesa al gobierno.

En el ministerio, además, varios funcionarios describen un ambiente interno cada vez más áspero. La sensación que circula en los pasillos es que el conflicto no se trataba solo de despidos, sino también de una convivencia ya deteriorada entre el equipo de la ministra y parte importante de los trabajadores. Y aunque en Palacio intentaron manejar la salida con discreción y ganar un día más antes de oficializarla, el ruido interno ya era demasiado evidente como para seguir escondiéndolo.