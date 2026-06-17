Caso niños haitianos: Senado convoca a sesión especial y Gobierno cita reunión de emergencia

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, suspendió este martes la sesión ordinaria de la Corporación y convocó de inmediato a una sesión especial para abordar los antecedentes del eventual ingreso irregular de niños haitianos al país, cuyo paradero es desconocido. La decisión fue adoptada por unanimidad de los jefes de comité, en medio de una creciente presión política para esclarecer el caso y determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Acompañada por el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, Núñez explicó que la prioridad es concentrar todos los esfuerzos institucionales en la búsqueda y protección de los menores. “Frente a hechos que afectan a niños y niñas que hoy no tienen voz para defenderse, hemos tomado esta decisión”, afirmó al anunciar la convocatoria extraordinaria.

La sesión contará con la participación de organismos como la Defensoría de la Niñez y continuará la próxima semana con el objetivo de reunir nuevos antecedentes y evaluar posibles medidas.

La presidenta del Senado insistió en que el objetivo de la instancia no es abrir un debate político ni anticipar responsabilidades. “No se trata de un debate para buscar responsables ni de defensas corporativas; la prioridad del país debe ser una sola: encontrar a esos menores y resguardar su integridad”, sostuvo.

Núñez advirtió además que muchos de los niños involucrados se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y llamó al Presidente de la República a convocar a los tres poderes del Estado para coordinar una respuesta conjunta. Asimismo, planteó que Chile debe compatibilizar una política migratoria con enfoque humanitario con mecanismos eficaces de control y protección de la infancia, evitando que el sistema pueda ser utilizado para abusos, fraudes o irregularidades.

La senadora también agradeció el respaldo transversal de los comités parlamentarios y destacó el impulso dado por los senadores Ignacio Walker y Rodolfo Carter, quienes promovieron tempranamente la realización de una sesión especial sobre el tema.

La Moneda convoca reunión de emergencia

El Gobierno convocó para las 19:00 horas de este miércoles una reunión interministerial de emergencia en el Palacio de La Moneda para abordar el caso de los niños haitianos. La cita, denominada “Esclarecimiento y Protección de Niños Haitianos”, reunirá a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad Pública, Justicia y Desarrollo Social, además del Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y Carabineros.

UDI pide que Luis Thayer sea citado como “sujeto de interés”

En ese contexto, los diputados Natalia Romero y Mario Olavarría (UDI) solicitaron a la Fiscalía que cite a declarar, en calidad de “sujeto de interés”, al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, argumentando una eventual inacción administrativa frente a los hechos investigados.

Los parlamentarios sostuvieron que, si bien Thayer ha explicado públicamente las medidas que adoptó durante su gestión, sus declaraciones no despejan las dudas sobre la actuación del servicio. A su juicio, durante el gobierno anterior se flexibilizaron los criterios para autorizar el ingreso de ciudadanos haitianos debido a la crisis que enfrenta ese país, lo que derivó en la aprobación de más de 16 mil permisos de reunificación familiar, la mayoría correspondientes a menores de edad.

“Es indispensable que la Fiscalía no solo cite a declarar a Luis Thayer, sino que además lo considere un sujeto de interés en esta investigación”, afirmaron, agregando que las decisiones adoptadas —o las omisiones— “pudieron tener consecuencias directas en este caso”.

Romero y Olavarría también cuestionaron lo que calificaron como una política migratoria “excesivamente permisiva”, que, según señalaron, debilitó los mecanismos de control del Estado. En esa línea, acusaron a las autoridades del gobierno anterior de haber relativizado el cumplimiento de las normas migratorias y recordaron que Thayer había defendido anteriormente la regularización de extranjeros en situación irregular.

Finalmente, los diputados afirmaron que corresponde a la Fiscalía establecer si existieron responsabilidades administrativas u omisiones que facilitaron esta situación. “No basta con que el exdirector señale que presentó una denuncia y luego no haya impulsado ninguna acción adicional. Frente a hechos de esta gravedad, su deber era escalar oportunamente la información a otras instancias del Estado y adoptar todas las medidas necesarias para resguardar a los menores involucrados”, concluyeron.